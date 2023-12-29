В Верховном суде РТ с последним словом выступил мужчина, зарезавший любовницу отца

В Верховном суде Татарстана последнее слово сказал мужчина, зарезавший любовницу отца. Его судят по статье «Убийство».

Сам подсудимый выступать не стал, он попросил своего адвоката Алексея Круглова прочитать последнее слово.

«Я полностью поддерживаю слова адвоката на прениях, я не убивал эту женщину. То, что происходило со мной до сегодняшнего дня – это чудовищная ошибка. Настоящий убийца ходит на свободе», – прочитал он.

Напомним, тело 50-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями шеи и головы было обнаружено в одном из домов на улице Полевая села Малая Бугульма летом прошлого года.

Через несколько дней после совершения преступления мужчина был задержан. Подозреваемый в жестоком убийстве – 24-летний местный житель. По версии следствия, убийство произошло на фоне неприязни юноши к женщине.

Как ранее сообщал «Татар-информу» собственный источник, жертва была любовницей отца подозреваемого. Мужчина считал, что именно она виновата в распаде семьи и таким образом «решил вопрос».