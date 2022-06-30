Татарстанец зарезал любовницу отца за то, что та якобы разрушила их семью

В Татарстане 24-летний житель села Малая Бугульма подозревается в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ.

Тело 50-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями шеи и головы было обнаружено в одном из домов на улице Полевая села Малая Бугульма. Через несколько дней был задержан подозреваемый в жестоком убийстве – 24-летний местный житель. По версии следствия, убийство произошло на фоне неприязни юноши к женщине.

Давать показания задержанный отказался.

По данным источника агентства, жертва была любовницей отца подозреваемого. Мужчина считал, что именно она виновата в распаде семьи и таким образом «решил вопрос».

Возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.