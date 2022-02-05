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Спорт
5 февраля 2022  18:46
Дамир Садриев

Муж Нигматуллиной: «Летом думали, что с мечтой о медали Олимпиады придётся проститься»

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Ильшат Нигматуллин, муж и наставник бронзовой медалистки Олимпиады – 2022 в смешанной эстафете по биатлону Ульяны Нигматуллиной поделился о трудностях, с которыми спортсменке пришлось столкнуться по пути к заветной медали. 

«Для Ульяны это был долгий и непростой путь. В августе после травмы спины мы думали, что сезон может закончиться и с мечтой об олимпийской медали придётся проститься. Но нам удалось вывести её из этого состояния, отработать на опережение и подготовиться к Олимпийским играм. Сегодня она молодец, показала, всё что нарабатывала к этой гонке», – цитирует мужа и тренера биатлонистки Metaratings.

Напомним, Ульяна Нигматуллина является выпускницей Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. 

Ранее биатлонистка в составе российской команды завоевала бронзовые медали в смешанной эстафете 4х6 по биатлону.

#Олимпиада-2022 #Биатлон
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