Мухаметзянов: «Америка использует Украину как инструмент в борьбе за господство в мире»

Директор Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля Рауфаль Мухаметзянов поделился своим мнением о проведении спецоперации на Украине.

«Человек на Земле далеко не совершенен. Он может делать мировые научные открытия, но может убивать другого человека, уничтожать природу, которая его создала. Композитор пишет гениальную музыку, в то же время может испытывать ненависть к людям другой национальности. Помещик сочиняет замечательные романтические стихи, одновременно может забивать насмерть своих крепостных.

Таких исторических примеров немало. То же самое и государство как одна из форм организации людей. Военная операция на Украине – это вынужденная борьба нашей России за наше дальнейшее существование.

США, в свою очередь, продвигают свою гегемонию в мире. В настоящее время более чем в 150 странах мира находятся сотни американских военных баз. Таким образом насаждается так называемый западный тип демократии. Украина используется американцами как инструмент в борьбе за свое господство в мире.

Фашистская идеология, родившаяся в Германии, была использована Западом во главе с США для борьбы с Советским Союзом. После Великой Отечественной войны, победу в которой одержала наша страна, эта идеология была сохранена Америкой, предоставившей убежище ее сторонникам.

Мог ли Запад вложить средства и возродить Украину как успешно процветающую страну? Вопреки. Ан нет!

Именно США и коллективным Западом были созданы условия для возрождения и возведения в ранг государственной политики агрессивного украинского национализма. Страны НАТО и США проигнорировали обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором ясно и доходчиво изложены здравый смысл и логика, выстроенная на общепринятых принципах человеческой чести и морали.

Я убежден, что после успешного завершения этой операции на Украине в мире наконец возникнут более совершенные принципы во взаимоотношениях между государствами для их мирного существования».