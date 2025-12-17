Госкомитет РТ по тарифам назвал причины изменения тарифов на ЖКУ в 2026 году

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В соответствии с федеральным законодательством в 2026 году предусмотрено два этапа плановой индексации тарифов на коммунальные услуги – с 1 января и с 1 октября. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов.

«Индексация связана с увеличением ставки налога на добавленную стоимость. Второй этап (индексации) перенесен с 1 июля на 1 октября. Соответствующее распоряжение Правительства принято 25 ноября. Госкомитет РТ по тарифам, руководствуясь требованиями федерального законодательства, до 20 декабря обязан установить тарифы на все коммунальные услуги, которые будут действовать с 2026 года на территории республики», – сообщил он.

С 1 января 2026 года допустимый рост тарифов составит 1,7% и будет единым для всех регионов. Этот показатель обусловлен повышением ставки НДС с 20% до 22%. В 2026 году основное изменение тарифов произойдет с 1 октября. Для Татарстана с 1 октября 2026 года Правительством РФ утвержден индекс 13,4%, с возможностью отклонения по отдельным муниципальным образованиям до 4,8%.

«Среднегодовой рост платы за коммунальные услуги при этом составит 5,7%, что соответствует прогнозируемому росту индекса потребительских цен», – подчеркнул Гайнутдинов.

При расчете тарифов в первую очередь был учтен прогноз социально-экономического развития России. В частности, рост оптовых цен на природный газ на 9,6%, рост стоимости транспортировки газа на 11,6%, рост цен на электрическую энергию на 11,3%, тарифов на передачу электроэнергии на 15,2%. Индекс потребительских цен заложен в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации в объеме 5,1%.

«Данные показатели являются обязательными для учета при расчете Тарифного регулирования. Важно отметить, что в рамках установленного предельного платежа тариф на одну коммунальную услугу может увеличиться существеннее, чем на другую», – отметил Гайнутдинов.

Утвержденные показатели рассчитаны в среднем с учетом всех семи коммунальных услуг (теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) и всех 913 муниципальных образований республики.

По данным Гайнутдинова, в среднем на всю республику индекс должен быть сохранен в пределах 13,4%. Таким образом, для 840 муниципальных образований республики размер платы граждан не превысит 13,4%, для 73 муниципалитетов (24 города, 17 поселков городского типа и 32 сельских поселений) индекс будет установлен с учетом предельно допустимого отклонения и составит 18,2%.

«Дополнительный фактор, который объективно повлиял на внесение корректировок по росту тарифов, – снижение перекрестного субсидирования тарифов на электрическую энергию», – добавил Гайнутдинов.

В числе других факторов он назвал увеличение МРОТ на 20,7%, изменение налогового законодательства, модернизацию коммунальной инфраструктуры и ввод новых объектов.