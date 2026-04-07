Мухаметшин встретился с Председателем Госсовета Чувашии

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Почетный Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в ходе рабочей поездки в Чебоксары встретился с Председателем Государственного Совета Чувашии Леонидом Черкесовым. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Главная цель поездки председателя Ассамблеи народов РТ в Чебоксары – участие в совместном выездном заседании профильных комитетов парламентов Чувашии и Марий Эл, посвященном сохранению, изучению и развитию родных языков в регионах. Мухаметшин намерен поделиться опытом работы Татарстана в этой сфере.

«С коллегами будем говорить о самом важном – сохранении, изучении и развитии родных языков. Хорошо, когда соседи работают сообща. Уверен, совместный диалог в последующем даст практические результаты для всех народов Поволжья», – заметил по этому поводу Леонид Черкесов.

Фарид Мухаметшин объявил о сложении депутатского мандата и полномочий Председателя Госсовета РТ 17 марта на 19-м заседании республиканского парламента VII созыва. Теперь он является Почетным Председателем Государственного Совета РТ. Вместо него депутатом татарстанского парламента стал Лутфулла Шафигуллин.