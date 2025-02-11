Мухаметшин в Тукаевском районе вручил медали ветеранам Великой Отечественной

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» проживающим в Тукаевском районе республики ветеранам – Муслиме Хузиной и Муллазяну Шаймарданову.

Тожественная церемония вручения наград прошла в рамках отчетного заседания Совета Тукаевского района РТ, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Муслима Ситтиковна Хузина – труженик тыла. В настоящее время она проживает в деревне Азьмушкино, ее трудовой стаж превышает 40 лет. В последние годы работала на предприятии «Челныводоканал». Муслима Хузина воспитала четверых детей.

Муллазян Шаймарданович Шаймарданов – труженик тыла. Он проживает в деревне Старые Гардали, его трудовой стаж превышает 45 лет. Он трудился механизатором. работал в лесоцехе и совхозе «Гигант». Вместе с супругой воспитал двоих детей. Даже в преклонном возрасте (в январе ему исполнилось 94 года) Муллазян Шаймарданов работает на тракторе, сам готовит на зиму веники для бани, вспахивает огород.

Наступивший год является особенным, подчеркнул Фарид Мухаметшин. Это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и в России, и в Татарстане он объявлен Годом защитника Отечества. В ознаменование 80-летия Великой Победы Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль. Она олицетворяет собой память о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, работал в тылу, обеспечивая армию всем необходимым, выживал в условиях фашистских концлагерей, в блокаде и голоде, но не терял веру в Победу, заметил политик.

«Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи. К сожалению, ветеранов с каждым годом становится всё меньше и меньше, по сравнению с 2015 годом – в 8,6 раза. В настоящее время в республике проживают 9,3 тыс. ветеранов. Нужно уделить внимание каждому из них, найти формы и форматы, приглашать на мероприятия, навещать, закреплять кураторов от предприятий и организаций. В год юбилея Победы следует также посещать места захоронений. Это нужно, в первую очередь, будущим поколениям», – отметил Председатель Госсовета РТ.

Сегодня же Фарид Мухаметшин возложил цветы к мемориалу «Огонь памяти». Памятник был открыт в 1982 году в честь павших на Великой Отечественной жителей Азьмушкинского сельского поселения.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить присвоение фронтовикам статуса почетных граждан, о чем сообщал «Татар-информ».