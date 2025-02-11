«Интересуйтесь программами!»: как Мухаметшин наставлял руководителя Тукаевского района
Средняя зарплата в Тукаевском районе превысила 76 тыс. рублей
В Тукаевском районе Татарстана в 2024 году сменилось руководство из-за ареста бывшего главы Камаева, однако это не помешало закончить год с положительной динамикой. Какие резервы есть у района и на что Мухаметшин поручил обратить внимание, обсудили на отчетной сессии муниципалитета.
Новый рулевой района
Итоги 2024 года в Тукаевском районе озвучил исполняющий обязанности главы района Камиль Назмиев. Он занял эту должность только в середине ноября прошлого года.
Смена власти в районе произошла на фоне скандала – в апреле бывшего главу Тукаевского района Фаила Камаева уличили в получении взятки и отправили в СИЗО. По версии следствия, в 2022 году он получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 1,3 млн рублей. За это Камаев оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.
В июне в исполком поступило представление прокурора о досрочном прекращении полномочий Камаева на должности главы района в связи с утратой доверия. Одновременно Камаев подал заявление об увольнении по собственному желанию. В итоге депутаты райсовета Тукаевского района единогласно приняли отставку Камаева. Однако Прокуратура РТ до сих пор добивается в суде изменения формулировки на увольнение по утрате доверия.
Исполняющим обязанности главы был назначен заместитель руководителя муниципалитета Рустем Закиров, в ноябре руководить районом стал Камиль Назмиев.
Рост населения, ВРП и промпроизводства
Среди основных показателей Назмиев в первую очередь выделил демографическую ситуацию. Численность населения района на начало 2025 года составила более 52 тыс. человек, что на 2,5% больше, чем годом ранее. По его словам, это обусловлено миграцией населения в Закамском регионе.
Валовой территориальный продукт увеличился на 2,8% и составил 73,7 млрд рублей. Объем отгруженной продукции вырос на 12,6% – до 55,3 млрд рублей, а промышленное производство увеличилось на 3% по сравнению с 2023 годом.
Заработные платы в Тукаевском районе Татарстана за 2024 год выросли на четверть. Согласно презентационным материалам, в конце 2023 года средняя зарплата по району составляла 60,6 тыс. рублей в месяц. А на конец 2024 года она достигла почти 76 тыс. рублей в месяц.
Что касается среднедушевого дохода населения, то в конце прошлого года он приблизился к 45 тыс. рублей. При этом уровень безработицы составляет всего 0,13%.
В районе есть проблема дефицита врачей – показатель укомплектованности на уровне только 67,6%. С медсестрами и санитарками ситуация обстоит получше, однако и здесь не хватает 20% персонала.
Назмиев подчеркнул, что район пытается привлечь молодые кадры, в том числе отправляя молодежь на целевое обучение.
«Резервы для улучшения работы есть»
Таким образом, несмотря на перипетии во власти, год завершился для района успешно, что отметил председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.
«Неплохие цифры. В целом основные показатели выполнены, хотя резервы для улучшения работы есть», – заявил он.
Главный акцент Мухаметшин сделал на активном участии в различных федеральных программах и национальных проектах. По его словам, многие районы Татарстана, в том числе и Тукаевский, уделяют таким программам недостаточно внимания.
«Не все районы, и, в частности, Тукаевский, этой возможностью пользуются», – заявил спикер парламента, добавив, что такие программы, как правило, финансируются из федерального центра и софинансируются республикой.
«Интересуйтесь, готовьте проектно-сметную документацию, активно участвуйте, ведь все построенные объекты у вас в районе останутся», – обратился глава парламента к депутатам района.
По его мнению, у района есть резервы для развития в жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.
«Я считаю, что такие встречи позволяют понимать проблемы и просьбы, на которые мы будем обращать внимание, чтобы устранить недостатки, прозвучавшие на встрече», – подвел итоги заседания Мухаметшин.
Награждение тружеников тыла
Завершением сессии стало вручение государственных и республиканских наград. Среди них также были вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам района.
Награды за доблестный труд во время войны получили Муслима Ситтиковна Хузина из деревни Азьмушкино и Муллазян Шаймарданович Шаймарданов из деревни Старые Гардали.
Во время церемонии Мухаметшин спустился к ветеранам, чтобы тепло поздравить их и поблагодарить за самоотверженный труд, а все присутствующие в зале стоя аплодировали героям войны.