«Интересуйтесь программами!»: как Мухаметшин наставлял руководителя Тукаевского района

В Тукаевском районе Татарстана в 2024 году сменилось руководство из-за ареста бывшего главы Камаева, однако это не помешало закончить год с положительной динамикой. Какие резервы есть у района и на что Мухаметшин поручил обратить внимание, обсудили на отчетной сессии муниципалитета.





Итоги 2024 года в Тукаевском районе озвучил исполняющий обязанности главы района Камиль Назмиев

Фото: gossov.tatarstan.ru

Новый рулевой района

Итоги 2024 года в Тукаевском районе озвучил исполняющий обязанности главы района Камиль Назмиев. Он занял эту должность только в середине ноября прошлого года.

Смена власти в районе произошла на фоне скандала – в апреле бывшего главу Тукаевского района Фаила Камаева уличили в получении взятки и отправили в СИЗО. По версии следствия, в 2022 году он получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 1,3 млн рублей. За это Камаев оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.

В июне в исполком поступило представление прокурора о досрочном прекращении полномочий Камаева на должности главы района в связи с утратой доверия. Одновременно Камаев подал заявление об увольнении по собственному желанию. В итоге депутаты райсовета Тукаевского района единогласно приняли отставку Камаева. Однако Прокуратура РТ до сих пор добивается в суде изменения формулировки на увольнение по утрате доверия.

Исполняющим обязанности главы был назначен заместитель руководителя муниципалитета Рустем Закиров, в ноябре руководить районом стал Камиль Назмиев.

Заработные платы в Тукаевском районе Татарстана за 2024 год выросли на четверть Фото: gossov.tatarstan.ru

Рост населения, ВРП и промпроизводства

Среди основных показателей Назмиев в первую очередь выделил демографическую ситуацию. Численность населения района на начало 2025 года составила более 52 тыс. человек, что на 2,5% больше, чем годом ранее. По его словам, это обусловлено миграцией населения в Закамском регионе.

Валовой территориальный продукт увеличился на 2,8% и составил 73,7 млрд рублей. Объем отгруженной продукции вырос на 12,6% – до 55,3 млрд рублей, а промышленное производство увеличилось на 3% по сравнению с 2023 годом.

Заработные платы в Тукаевском районе Татарстана за 2024 год выросли на четверть. Согласно презентационным материалам, в конце 2023 года средняя зарплата по району составляла 60,6 тыс. рублей в месяц. А на конец 2024 года она достигла почти 76 тыс. рублей в месяц.

Что касается среднедушевого дохода населения, то в конце прошлого года он приблизился к 45 тыс. рублей. При этом уровень безработицы составляет всего 0,13%.

В районе есть проблема дефицита врачей – показатель укомплектованности на уровне только 67,6%. С медсестрами и санитарками ситуация обстоит получше, однако и здесь не хватает 20% персонала.

Назмиев подчеркнул, что район пытается привлечь молодые кадры, в том числе отправляя молодежь на целевое обучение.

Фарид Мухаметшин: «Я считаю, что такие встречи позволяют понимать проблемы и просьбы, на которые мы будем обращать внимание, чтобы устранить недостатки, прозвучавшие на встрече» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Резервы для улучшения работы есть»

Таким образом, несмотря на перипетии во власти, год завершился для района успешно, что отметил председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Неплохие цифры. В целом основные показатели выполнены, хотя резервы для улучшения работы есть», – заявил он.

Главный акцент Мухаметшин сделал на активном участии в различных федеральных программах и национальных проектах. По его словам, многие районы Татарстана, в том числе и Тукаевский, уделяют таким программам недостаточно внимания.

«Не все районы, и, в частности, Тукаевский, этой возможностью пользуются», – заявил спикер парламента, добавив, что такие программы, как правило, финансируются из федерального центра и софинансируются республикой.

«Интересуйтесь, готовьте проектно-сметную документацию, активно участвуйте, ведь все построенные объекты у вас в районе останутся», – обратился глава парламента к депутатам района.

По его мнению, у района есть резервы для развития в жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.

«Я считаю, что такие встречи позволяют понимать проблемы и просьбы, на которые мы будем обращать внимание, чтобы устранить недостатки, прозвучавшие на встрече», – подвел итоги заседания Мухаметшин.

Завершением сессии стало вручение государственных и республиканских наград. Среди них также были вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам района Фото: gossov.tatarstan.ru

Награждение тружеников тыла

Завершением сессии стало вручение государственных и республиканских наград. Среди них также были вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам района.

Награды за доблестный труд во время войны получили Муслима Ситтиковна Хузина из деревни Азьмушкино и Муллазян Шаймарданович Шаймарданов из деревни Старые Гардали.

Во время церемонии Мухаметшин спустился к ветеранам, чтобы тепло поздравить их и поблагодарить за самоотверженный труд, а все присутствующие в зале стоя аплодировали героям войны.