Мухаметшин: В Татарстане большая многонациональная семья — мы ей дорожим

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, председатель Ассамблеи народов России Владимир Васильев встретился с представителями национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана. Участники встречи обсудили вопросы реализации национальной и миграционной политики, сохранения и развития культуры и традиций, родных языков народов, проживающих в республике, сообщает пресс-служба Госсовета.

Участие во встрече приняли Председатель Госсовета, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин и руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«На федеральном уровне интерес к теме межнациональных и межконфессиональных отношений существенно вырос. Страна находится в поиске новых подходов и инструментов сближения представителей различных национальностей. Вместе мы решаем фундаментальную задачу — сохранения и укрепления межнационального мира и согласия в обществе, изучения родных языков, традиций и культуры. У нас в республике одна большая многонациональная семья народов Татарстана, и мы этим очень дорожим», — сказал в начале встречи Мухаметшин.

Сегодня в состав ассамблеи входят 265 национально-культурных организаций, представляющих интересы представителей 39 национальностей. В городах и районах республики успешно работают 9 домов и 4 центра дружбы народов, выступающие как ресурсные центры Ассамблеи народов РТ, 2 филиала и 38 представительств ассамблеи.

Владимир Васильев высоко оценил работу Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана.

Ранее сообщалось, что с Владимиром Васильевым встретились Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.