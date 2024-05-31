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Минниханов встретился с председателем Ассамблеи народов России Васильевым
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ, председателем Ассамблеи народов России Владимиром Васильевым.
«На встрече обсудили взаимодействие в сфере межнациональных отношений, вопросы поддержки социальных инициатив по укреплению межнационального мира и согласия, сохранение этнокультурного разнообразия народов России», — сообщает пресс-служба руководителя республики.
Во встрече участвовали Председатель Госсовета РТ, председатель Совета региональной общественной организации «Ассамблея народов Татарстана» Фарид Мухаметшин и руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.
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