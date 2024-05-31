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Шаймиев и Васильев обсудили работу Ассамблеи народов Татарстана
Государственный Советник Татарстана, Председатель Попечительского совета Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с руководителем фракции партии «Единая Россия» в Госдуме, руководителем Ассамблеи народов России Владимиром Васильевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Во время беседы стороны обменялись мнениями о деятельности Ассамблеи народов Татарстана и Ассамблеи народов РФ. Во встрече принял участие Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.
Также Минтимер Шаймиев представил гостю экспозицию о деятельности фонда «Возрождение», рассказал о реализованных проектах по возрождению древнего города Болгар и острова-града Свияжск, по воссозданию Собора Казанской иконы Божией матери, по созданию Болгарской исламской академии, полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».
Владимир Васильев отметил, что успешное возрождение и мусульманских, и православных святынь помогает укрепить межнациональное и межконфессиональное согласие в Татарстане.
«Вы удивительно чувствовали ход времени и всегда уделяли внимание всем национальностям, всем религиям, спасибо Вам большое», — отметил гость.
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