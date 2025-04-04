Мухаметшин в Кукморе назвал юбиляров семейной жизни «опорой государства»

В отделе ЗАГС Кукморского района Татарстана в рамках «Дня Единой России» прошла церемония чествования юбиляров семейной жизни. С 50-летием совместной жизни семьи Хабибуллиных, Нуриевых и Менекаевых поздравил Председатель Государственного Совета РТ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Юбиляры вышли на импровизированную сцену под марш Мендельсона, в зале их ждали дети и внуки. Семьи скрепили пятидесятилетний юбилей своими подписями, после чего их официально объявили юбилярами семейной жизни.

«Сегодня очень волнительное событие не только для супругов, но и для всей большой семьи. Выбрав вторую половину, вы прожили вместе 50 лет насыщенной и достойной жизни, вырастили детей, воспитали внуков – это большое счастье. Такие семьи – опора нашего государства», – заявил Фарид Мухаметшин, обращаясь к семьям, отпраздновавшим «золотую свадьбу».

Политик выразил юбилярам признательность за большой труд, и не только на производстве. «Совместная жизнь – это тоже большой труд, знаю об этом не понаслышке, поскольку сам со своей супругой Луизой Акрамовной вот уже 54 года. Где бы и на каких должностях я бы ни работал, она всегда для меня была опорой», – подчеркнул он.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев в свою очередь пожелал юбилярам долгих лет жизни, счастья и семейного благополучия. «Пусть ваши дети и внуки вас только радуют, всех благ!» – заметил он.

С юбилеем семьи поздравил и депутат Государственной Думы от Татарстана Анатолий Иванов. «Вы приложили много усилий для развития экономики и сельского хозяйства Кукморского района. Вместе с тем я рад прежде всего большим семьям, в которых воспитывается много детей и внуков», – сказал парламентарий.

Харис Ибрагимович и Фания Басировна Хабибуллины познакомились еще в школьные годы, после чего не расставались. После возвращения Хариса из армии молодые люди поженились. Муж работал в строительной компании, а жена – поваром в столовой. Супруги воспитали двоих детей и семерых внуков.

Рафаэль Галиевич и Валентина Ишимовна Нуриевы всю свою жизнь трудились в колхозе «Дружба» села Починок-Кучук Кукморского района. Муж работал трактористом, а жена – дояркой. В любви и согласии супруги вырастили четверых детей. Сегодня в большой и дружной семье Нуриевых – десять внуков и правнучка.

Анатолий Тимергалеевич и Мензямал Габитовна Менекаевы – уроженцы деревни Новый Канисар Кукморского района. Оба всю жизнь трудились в родном колхозе «Гигант»: он механизатором, она дояркой. Их многолетний труд был отмечен многочисленными грамотами. Супруги воспитали четверых детей, теперь в большой семье подрастают внуки.

В завершение церемонии Председатель Госсовета РТ пожелал всем юбилярам крепкого здоровья, успехов и благополучия.