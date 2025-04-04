Мухаметшин присоединился к мероприятиям партпроекта «День Единой России» в Кукморе

Сегодня Председатель Государственного Совета Татарстана, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин приехал в Кукморский район республики, чтобы присоединиться к мероприятиям, организованным в рамках партийного проекта «День Единой России». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В муниципалитете организована работа 12 тематических площадок. В частности, на базе Центральной районной больницы ведут медицинский прием узкие специалисты, стартовали практические и обучающие семинары по вопросам развития образования и культуры, приемы граждан и встречи с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Помимо прочего, Фарид Мухаметшин ознакомился с работой Кукморской средней школы №3, пообщался с педагогами и учащимися, а также вручил паспорта юным гражданам.

В 2023 году Кукморская школа №3 отметила 50-летний юбилей. Сегодня здесь обучаются более тысячи детей, работают 65 педагогов, в том числе 15 молодых учителей. Учащиеся школы – неоднократные победители регионального этапа всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, призеры олимпиад по биологии, химии и экологии. Результаты ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам здесь выше, чем в среднем по Татарстану и России.

Последние три года в школе функционируют психолого-педагогические и агроклассы, реализуются проекты «Точка роста» и «Футбол в школе». Налажено тесное взаимодействие с Казанским государственным аграрным университетом и Кукморским аграрным колледжем.

В рамках «Дня Единой России» в учреждении образования подвели итоги интеллектуальной игры среди учеников старших классов и наградили победителей. Квиз был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, школьники могли проверить свои знания по истории России в целом. Мухаметшин поздравил победителей и лауреатов интеллектуального состязания, вручил ребятам памятные подарки.

Председатель Госсовета пожелал школьникам хорошей учебы, заверив, что для их будущего в районе и в республике созданы все условия. «Готовьте себя к большой жизни. Прежде всего – получите хорошее образование, это позволит вам определиться с будущей специальностью и выбрать себе профессию по душе. Не сомневаюсь, что вы добьетесь больших успехов. Кукморский район – один и самых передовых и успешных», – подчеркнул он.

Кроме того, на площадке школы состоялась церемония вручения паспортов юным гражданам. Главный документ гражданина РФ из рук Фарида Мухаметшина получили шесть школьников, которым недавно исполнилось 14 лет. Церемония вручения состоялась в рамках проекта «Час Гражданственности», реализуемого «Молодой гвардией Единой России».

«В этом году в республике пройдут выборы Раиса Татарстана, а также предстоит избрать более 7,5 тысяч муниципальных депутатов. От того, какова будет активность жителей всей республики, во многом зависит дальнейшее процветание всего Татарстана», – напомнил политик.

В свою очередь глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев поблагодарил руководство республики, а также партию «Единая Россия» за возможность участвовать в программах, направленных на развитие района. По словам чиновника, уже осенью рядом со школой №3 откроется новое здание для начальных классов, что позволит детям учиться не в две смены, а в одну.