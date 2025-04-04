Мухаметшин в Кукморском районе РТ осмотрел промпарк и завод по обработке камня

Председатель Государственного Совета Татарстана и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин сегодня в рамках «Дня Единой России», проходящего в Кукморском районе РТ, ознакомился с работой промышленного парка и камнеобрабатывающего завода. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

На площадке промпарка «Рамазан икмэге» работает хлебокомбинат, который включает два цеха по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, гараж с автомобильной техникой для поставки продукции и складские помещения для хранения сырья.

На данный момент ассортимент хлебокомбината насчитывает более 70 наименований. Мощность предприятия – свыше 900 тонн продукции в месяц, она реализуется в более чем 500 магазинах розничной торговли на территории Татарстана и Кировской области. В настоящее время тут трудятся 72 человека.

В свою очередь Кукморский камнеобрабатывающий завод «Мастер и камень. Индустрия» – градообразующее предприятие полного цикла, где производится продукция «от блока до готового изделия».

Территория предприятия расположена в непосредственной близости от железнодорожных путей, что позволяет доставлять блоки из российских карьеров железнодорожным транспортом. Основным материалом для изготовления изделий являются гранитные блоки отечественных месторождений (находящихся в Карелии, на Урале, в Ленинградской области), а также карьеров Казахстана, Финляндии, Индии. Редкие виды камня с необычными природными рисунками поставляются из Бразилии, белые мраморные блоки – из Греции, бежевые и коричневые – из Испании, травертин – из Италии.

Компания предлагает готовую продукцию из гранита и мрамора: памятники и постаменты, мемориалы и монументы, барельефы, мозаичные панно, лестницы и балюстрады, гранитные облицовочные плиты, тротуарные плиты, гранитную брусчатку, кухонные столешницы, подоконники, камины и так далее. Она реализуется как частным клиентам по всей России, так и крупным заказчикам на территории Татарстана, Московской, Владимирской, Нижегородской, Самарской и Ленинградской областей. Объем продаж составляет 1000 памятников в месяц, помимо строительных заказов. В целом же за месяц выпускается 10 000 кв. метров готовой продукции.

Инвестиции в производство составили 1 млрд рублей. Работают здесь 210 человек. Именно силами Кукморского камнеобрабатывающего завода был реконструирован памятник В. И. Ленину на казанской площади Свободы.

Фарид Мухаметшин в ходе своего визита пообщался с руководством и сотрудниками завода по обработке камня, отмечает пресс-служба Госсовета.