Мухаметшин: У нас народ гостеприимный – с чак-чака начнем, до бэлиша дойдем

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня в Казанском Кремле встретился с активистами «Движения первых». Мероприятие прошло в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи». Школьники смогли пообщаться с главой парламента и задать интересующие их вопросы, которые касались семьи, традиций, работы.

Мухаметшин рассказал молодежи о своем трудовом пути. Он признался, что по роду деятельности в 45 лет ему пришлось выучить татарский язык.

«Учите языки, они вам пригодятся. И русский, и татарский нужно хорошо знать, а также английский, потому что в Казань приезжают зарубежные гости на международные мероприятия. Сейчас мы проводим Игры стран БРИКС, а потом состоится саммит БРИКС. Готовим инфраструктурную базу, переводчиков. Вы же знаете наше гостеприимство – с чак-чака начнем, до бэлиша дойдем. У нас народ такой гостеприимный», – заявил Председатель Госсовета активистам.

Отвечая на вопрос о традициях в семье, он отметил, что все его родственники с большим уважением относятся к старшему поколению. «Эти традиции идут от наших отцов и дедов. Мы с родственниками стараемся встречаться, общаться. Также всей семьей приходим на могилы, возлагаем цветы. И еще одна традиция – после восьми утра наши дети обязательно звонят, спрашивают, как у нас дела, говорят, что они делают. Они чувствуют ответственность, знают, что родители за них переживают», – поделился Мухаметшин.

Школьники также поинтересовались, какие качества важны для политика. По мнению главы парламента, необходимо быть честным перед собой и другими людьми. «Успешен тот, кто честен, кто ведет честную жизнь. Всегда есть уважение и доверие к тому, кто требователен и честен, работает искренне и от души. И нужно быть подготовленным. Неподготовленным выходить к аудитории очень опасно. Нужно знать, что беспокоит людей, как найти возможное решение проблем», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета посоветовал активистам обязательно определиться с профессией и всегда ставить перед собой цели. «Выберите профессию на всю жизнь и не ошибитесь в ней. Нужно получить образование по желаемой профессии, а потом специализироваться. Человек учится всю свою жизнь, работая в разных коллективах. От меня каждое место работы требовало ответственного подхода, подготовленности и подготовки самого себя. Я всегда требовательно отношусь к себе», – заметил он.

Еще один вопрос касался буллинга в школе и борьбы с ним. Мухаметшин признал, что этот вопрос актуален. «К сожалению, так бывает. Кто-то из зависти, кто-то из недружественных отношений пытается навести тень на плетень. Нужно меньше обращать на это внимание, не давать повода. Психологически себя настроить на то, что все вы – единая дружная семья в школе. Считать, что это не ваш недостаток, а этого человека, который пытается вывести все в публичную сферу. Уважайте себя, держите выбранную позицию и идите с ней смело по жизни», – рекомендовал он.

В рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» успешные личности встречаются со школьниками, рассказывают о своем профессиональном пути, делятся опытом и знаниями.