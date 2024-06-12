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Общество 12 июня 2024 13:32

Фарид Мухаметшин вручил паспорта более 30 активистам «Движения первых»

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Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня вручил паспорта гражданина России более 30 активистам «Движения первых» из разных районов республики. Мероприятие прошло в Казанском Кремле в рамках проекта «Мы – граждане России».

«Это большое счастье в День России получить главный документ – паспорт гражданина РФ. Такой день станет для вас памятным. Теперь вы стопроцентные граждане нашей страны со всеми правами, полномочиями и ответственностью», – сказал глава парламента школьникам.

Мухаметшин поздравил юных татарстанцев с получением паспорта и пожелал им быть дисциплинированными, исполнять федеральные и республиканские законы.

«Теперь требования к вам будут такие же, как ко всем взрослым гражданам России», – подчеркнул он.

#вручение паспортов
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