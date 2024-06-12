Мухаметшин – участникам проекта «Классные встречи»: Мы гордимся нашей молодежью

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в Казанском Кремле пообщался с участниками проекта «Классные встречи». Мероприятие было приурочено ко Дню России. На встрече присутствовала молодежь из разных районов республики.

«У молодежи Татарстана есть много возможностей, ведь республика входит в число передовых регионов России. Благодаря выверенной политике нам удается обеспечивать занятость людей, производить продукцию и продавать ее. У нас многовекторная экономика, а значит, есть большой выбор профессий. И мы гордимся нашей молодежью», – сказал глава парламента.

Мухаметшин отметил, что Татарстан – это многонациональная республика, где каждый народ старается сохранить свой язык, обычаи, культуру.

«На Сабантуй приходят не только татары, но и люди других национальностей. Это говорит о том, что в республике созданы все условия для дружного и согласованного проживания, обучения молодежи», – заявил он.

Председатель Госсовета добавил, что сейчас в Татарстане учится 144 тыс. студентов, среди них есть иностранцы.

«Много туристов каждый год посещает Казань, потому что город вызывает интерес, а у нас гордость», – подчеркнул он.

Глава парламента также напомнил, что Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. И главные фундаментальные ценности в России связаны с семьей.

«Непростые времена переживает наша страна, в том числе это связано с санкциями. Поэтому воспитание в детях чувства патриотизма, любви к Родине, великой России, выходит на первый план. И мы сохранили то, что осталось нам от старшего поколения, – фундаментальные ценности, которые прививаем нашей молодежи», – обратился Мухаметшин к собравшимся.

Он поблагодарил руководство «Движения первых» и Минмолодежи РТ, которые «серьезно занимаются воспитанием, подготовкой молодых людей к будущей жизни».

В рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» успешные личности встречаются со школьниками, рассказывают о своем профессиональном пути, делятся опытом и знаниями.

«На таких встречах у ребят есть возможность пообщаться с наставниками. Движение первых – детско-взрослое: ребята активно работают, но опираются на традиции и опыт старших товарищей», – уточнил руководитель республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.