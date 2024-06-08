Мухаметшин: Очень трудолюбивый народ проживает в Атнинском районе

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Атнинском районе Татарстана состоялся Сабантуй. От имени руководства республики сельчан и других гостей праздничного майдана поздравил Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Сначала Фарид Мухаметшин в сопровождении главы муниципалитета Габдулахата Хакимова посетил ряды национальных подворий, осмотрел концертные площадки местных самодеятельных коллективов. Сам праздник плуга начался с большого театрализованного представления. На майдане традиционно чествовали отличившихся тружеников сельского хозяйства и многодетные семьи.

«Сабантуй — наш традиционный праздник, который ежегодно проходит по всей республике, в местах компактного проживания татар в субъектах Российской Федерации, а также за пределами страны. Этот долгожданный праздник собирает близких, родных и друзей. В этом году запланировано проведение почти 400 сабантуев в 62 регионах России и 3 странах ближнего и дальнего зарубежья. Этот праздник для нас ценен тем, что благодаря ему сохраняются добрые традиции татарского народа», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Политик выразил признательность всем труженикам села за их труд, отметив вклад сельхозработников Атнинского района. Муниципалитет находится на втором месте в рейтинге Минсельхозпрода по показателям АПК за 2023 год. Объем валового территориального продукта за прошлый год составил 5,7 млрд рублей, причем доля сельского хозяйства в ВРП достигает 85%.

«Я благодарен атнинцам за слаженный труд и за успехи в сельскохозяйственном секторе. Район по ключевым показателям занимает второе место в республике, а по производству животноводческой продукции — первое. Очень трудолюбивый народ проживает в этом районе», — констатировал Председатель Госсовета РТ.

Поздравив жителей и гостей Атнинского района с окончанием весенне-полевых работ, Фарид Мухаметшин зачитал поздравление Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Многовековая традиция празднования Сабантуя олицетворяет собой трудолюбие, радушие и гостеприимство татарского народа. Это дань глубокого уважения хлеборобам, всем нашим уважаемым труженикам села, обеспечивающим продовольственное благополучие республики. Убежден, что нынешний праздник станет заметным событием в жизни всех татарстанцев, подарит прекрасную возможность снова прикоснуться к истокам родной культуры, насладиться общением друг с другом», — говорилось в поздравлении.

Земляков поздравил и руководитель муниципального образования. «Район участвует в реализации многих государственных программ, благодаря которым улучшается жизнь сельчан. Радуют достижения наших земледельцев и фермеров. Район уже более 20 лет лидирует в животноводстве. В прошлом году надой на одну корову составил 11,4 тыс. килограммов молока», — заметил он.

Помимо прочего, Фарид Мухаметшин и Габдулахат Хакимов вручили передовикам сельского хозяйства и других отраслей государственные награды, а также благодарственные письма Раиса РТ, Председателя Государственного Совета РТ и главы Атнинского района. Продолжился праздник конными скачками и традиционными национальными состязаниями.