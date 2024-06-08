«Это дань глубокого уважения хлеборобам»: поздравление Минниханова с Сабантуем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с татарским народным праздником Сабантуй.

«Уважаемые татарстанцы!

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю с татарским народным праздником Сабантуй!

Многовековая традиция празднования Сабантуя олицетворяет собой трудолюбие, радушие и гостеприимство татарского народа. Это дань глубокого уважения хлеборобам, всем нашим уважаемым труженикам села, обеспечивающим продовольственное благополучие республики.

Сабантуй – праздник с неповторимой атмосферой творчества и открытости. Его красочный майдан из года в год становится центром единения и культурного взаимообогащения людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий.

Кроме того, Сабантуй – место встречи родных и близких, что делает его самым семейным и тёплым праздником. Уверен, в Год семьи это приобретает особую значимость, способствует укреплению наших традиционных ценностей.

Убеждён, что нынешний праздник станет заметным событием в жизни всех татарстанцев, подарит прекрасную возможность снова прикоснуться к истокам родной культуры, насладиться общением друг с другом.

Пусть нынешний Сабантуй подарит самые положительные эмоции и придаст новые силы для творчества и созидательного труда!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!» – говорится в поздравлении.

Ранее Раис Татарстана утвердил даты празднования Сабантуя в республике. В населенных пунктах и райцентрах РТ татарский народный праздник пройдет 8-9 июня, в Набережных Челнах — 15 июня, завершаются состоится в Казани 23 июня.

О том, когда в Татарстане пройдут праздники разных народов, проживающих на территории республики, в каких странах пройдет Сабантуй и зачем в Казань приедут детские фольклорные коллективы со всей страны, читайте в материале «Татар-информа».