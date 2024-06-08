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«Это дань глубокого уважения хлеборобам»: поздравление Минниханова с Сабантуем
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с татарским народным праздником Сабантуй.
«Уважаемые татарстанцы!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю с татарским народным праздником Сабантуй!
Многовековая традиция празднования Сабантуя олицетворяет собой трудолюбие, радушие и гостеприимство татарского народа. Это дань глубокого уважения хлеборобам, всем нашим уважаемым труженикам села, обеспечивающим продовольственное благополучие республики.
Сабантуй – праздник с неповторимой атмосферой творчества и открытости. Его красочный майдан из года в год становится центром единения и культурного взаимообогащения людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий.
Кроме того, Сабантуй – место встречи родных и близких, что делает его самым семейным и тёплым праздником. Уверен, в Год семьи это приобретает особую значимость, способствует укреплению наших традиционных ценностей.
Убеждён, что нынешний праздник станет заметным событием в жизни всех татарстанцев, подарит прекрасную возможность снова прикоснуться к истокам родной культуры, насладиться общением друг с другом.
Пусть нынешний Сабантуй подарит самые положительные эмоции и придаст новые силы для творчества и созидательного труда!
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!» – говорится в поздравлении.
Ранее Раис Татарстана утвердил даты празднования Сабантуя в республике. В населенных пунктах и райцентрах РТ татарский народный праздник пройдет 8-9 июня, в Набережных Челнах — 15 июня, завершаются состоится в Казани 23 июня.
О том, когда в Татарстане пройдут праздники разных народов, проживающих на территории республики, в каких странах пройдет Сабантуй и зачем в Казань приедут детские фольклорные коллективы со всей страны, читайте в материале «Татар-информа».
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