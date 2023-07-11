Мухаметшин обозначил новому президенту Академии наук РТ перспективные направления работы

С избранием нового президента Академии наук Татарстана «академическая мысль в республике получит новое дыхание», заявил Председатель Госсовета РТ, действительный член (академик) Академии наук РТ Фарид Мухаметшин на общем собрании организации. Среди вопросов, которые требуют усиления работы от академиков, он назвал необходимость расширения производства на основе отечественных разработок, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин призвал коллег подержать избранного президента Академии Рифката Минниханова, пожелав ему успехов в работе. Также он поблагодарил за многолетнюю работу покинувшего этот пост Мякзюма Салахова.

«Республика всегда уделяла большое внимание развитию науки, – подчеркнул он. – Без ученой мысли, без научных подходов, без инноваций и передовых технологий организовать жизнедеятельность такой республики как Татарстан, многонациональной, многокультурной, многоязычной, с многовекторной экономикой, непросто».

Глава парламента подчеркнул, что Академия наук работает успешно, однако «есть вопросы, которые требуют усиления». Он обратил внимание академиков, в том числе, на необходимость расширения производства на основе отечественных научных разработок и достижений современных комплектующих для сложных производств, способных заменить импортные поставки.

Также на собрании вручили академические дипломы вновь избранным представителям высшей науки республики. Мякзюм Салахов пожелал им успехов в научной деятельности и выразил надежду на их достойный вклад в социально-экономическое и научное развитие Татарстана.

Напомним, 23 июня были избраны 13 академиков и 12 членов-корреспондентов Академии наук РТ. Так, по специальности «политология» действительными членами (академиками) Академии наук РТ стали Фарид Мухаметшин и ученый Мидхат Фарукшин.

Кроме того, Мухаметшин и Салахов наградили троих лауреатов Государственной премии им.В.Е.Алемасова – действительного члена Российской академии наук, почетного академика Академии наук Татарстана.

Напомним, в этом году лауреатами стали трое ученых: кандидат технических наук, инженер 1-й категории ООО «Газпром трансгаз Казань» Рауф Сабиров, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры общей физики КНИТУ-КАИ им.А.Н. Туполева Алия Сайфутдинова и кандидат технических наук, доцент кафедры «Основания, фундаменты, динамика сооружений и инженерная геология» КГАСУ Данил Сабирзянов.

Участие в общем собрании Академии наук РТ также приняли вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.