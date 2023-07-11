Рифката Минниханова избрали на пост президента Академии наук РТ

Председателя Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана, главу фонда ГБУ «Безопасность дорожного движения»» Рифката Минниханова избрали на пост президента Академии наук республики. С назначением его поздравил глава Минцифры РТ Айрат Хаурйллин в своем телеграм-канале.

«Уверен, что продолжим плотное взаимодействие по цифровым задачам», – написал Хайруллин.

Сообщается, что кандидатуру Хайруллина на тайном голосовании поддержали 109 человек из 110.

Напомним, 23 июня стало известно, что Рифкат Минниханов, а также Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов избраны действительными членами (академиками) Академии наук РТ.

Рифкат Минниханов родился в 1955 году в деревне Новый Арыш Рыбно-Слободского района ТАССР, окончил Казанское высшее военное инженерное училище. Служил в составе группы Советских войск в Германии, в Казанском высшем военном инженерном училище.

С 1990 по 1992 годы работал преподавателем, затем – заместителем начальника УГАИ МВД РТ.

С 1997 по 2016 годы – начальник Управления ГИБДД МВД по РТ — главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ.

С ноября 2016 г. — Директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения».