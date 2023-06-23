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Троим ученым Татарстана присвоили госпремию РТ имени Алемасова
Государственную премию РТ имени В.Е.Алемасова в этом году присвоили троим жителям Татарстана. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.
За значительный вклад в разработку инженерных методов расчета несущей способности и осадки оснований фундаментов, сложенных глинистыми грунтами, при комбинированном чередующимся длительно-статическом и циклическом нагружении премия присуждена кандидату технических наук, доценту кафедры «Основания, фундаменты, динамика сооружений и инженерная геология» Института строительства КГАСУ Данилю Сабирзянову.
За значительный вклад в разработку и внедрение энергоресурсосберегающих технологий получения в Татарстане комплексного фосфорсодержащего удобрения в условиях производства нитратов целлюлозы награжден кандидат технических наук, инженер первой категории отдела по техническому обслуживанию и наладке энергетического оборудования службы диагностики оборудования и сооружений инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Казань» Рауф Сабиров.
За значительный вклад в исследование газодинамических, кинетических и электрофизических параметров генераторов неравномесной плазмы в атомарных и молекулярных газах при атмосферном давлении премии удостоена кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры общей физику КНИТУ-КАИ Алия Сайфутдинова.
Государственная премия РТ имени академика Российской академии наук, почетного члена Академии наук РТ Вячеслава Алемасова учреждена 22 сентября 2014 года указом Президента Татарстана Рустама Минниханова.
Вячеслав Алемасов – уроженец Казани, выдающийся ученый, один из основоположников казанской научно-педагогической школы теплоэнергетики и реактивного двигателестроения.
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