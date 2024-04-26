Мухаметшин о взаимодействии аграриев с нефтяниками: Важно, что мы находим общий язык

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялись заседания президиума Совета законодателей России и самого совета. В обоих мероприятиях принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана, член президиума Совета законодателей, председатель Комиссии по проблемам международного сотрудничества Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В ходе заседания президиума федеральные и региональные парламентарии обсудили меры по совершенствованию оборота, рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, а также вопросы реализации положений законодательства в сфере туризма.

Среди основных проблем, которые тормозят развитие земельных отношений, депутаты упомянули недостаточную эффективность землеустройства, несовершенство механизмов перевода земельных участков из одной категории в другую, неиспользование сельхозземель по назначению и ухудшение их состояния.

В связи с этим вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая предложила провести мониторинг и аудит принятых региональных программ эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения, а также обобщить лучшие региональные практики по возвращению земель в сельхозоборот и по поддержке добросовестных фермеров, осваивающих заброшенную пашню.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Подводя итоги заседания президиума Совета законодателей, Фарид Мухаметшин выразил уверенность, что оба включенных в повестку дня вопроса актуальны и востребованы. Крайне важным он счел опыт Татарстана по взаимодействию с предприятиями, работающими на плодородных землях.

В частности, это нефтяники и газовики, которые после проведения работ в обязательном порядке приводят земли в надлежащий порядок, высаживают леса, защищая пашню от водной и ветровой эрозии. «Необходимо, чтобы одна экономика не противоречила другой: нефтедобыча и сельское хозяйство. Важно, что мы находим общий язык», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Центральными темами состоявшегося позднее заседания Совета законодателей России, провели которое его сопредседатели — спикеры Совета Федерации Валентина Матвиенко и Государственной Думы Вячеслав Володин, стали повышение рождаемости и поддержка семей с детьми в рамках реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Парламентарии также обсудили ход реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Так, Валентина Матвиенко призвала субъекты Федерации проанализировать реальную доступность действующих мер поддержки многодетных семей и осведомленность о них граждан, а также оперативно привести региональное законодательство в сфере поддержки многодетных семей в соответствие с единым федеральным статусом многодетной семьи.