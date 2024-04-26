Матвиенко считает, что в России можно переломить ситуацию с рождаемостью

Ситуацию с рождаемостью в России можно переломить. Так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнув, что в стране есть все предпосылки для «демографической весны».

Она напомнила, что ранее все мировые эксперты пророчили, что российская экономика рухнет. Однако вопреки таким заявлениям Россия вышла на уверенный экономический рост.

«Убеждена, что и в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию и сделать все, чтобы у нас началась демографическая весна. Предпосылки для этого есть», - цитирует спикера ТАСС.

Матвиенко также обратила внимание на то, что к концу этого десятилетия все поколение, которое родилось в начале 21 века, вступит во взрослую жизнь. Также, согласно статистике Росстата, более 70% граждан хотят иметь двух и более детей, подвела итог спикер.