Олег Морозов предложил развивать в Татарстане автомобильный и семейный туризм

Олег Морозов

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось заседание президиума Совета законодателей России. В нем принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана, член президиума Совета законодателей, председатель Комиссии по проблемам международного сотрудничества Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В ходе заседания федеральные и региональные парламентарии обсудили меры по совершенствованию оборота, рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, а также вопросы реализации положений законодательства в сфере туризма.

Помимо внутреннего туризма и агротуризма, а также привлечения туристов в страну участники заседания предложили уделить особое внимание развитию инфраструктуры для семейного туризма, а также разработке рекомендованных маршрутов для семей с детьми.

В кулуарах был упомянут опыт Татарстана. В республике традиционно уделяется большое внимание развитию туризма. В прошлом году регион посетили около 4 млн туристов, объем реализации услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей составил 88,4 млрд рублей.

«Татарстан семимильными шагами двигается в развитии туризма. Сегодня важно внедрять такие форматы как автомобильный и семейный туризм, строительство кемпингов, осваивать те уголки республики, которые туристически крайне привлекательны, но еще до конца не освоены с точки зрения инфраструктуры и логистики», — заявил журналистам председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов.

Депутат также заметил, что сейчас активно обсуждается вопрос совершенствования федерального законодательства, чтобы регионы получили дополнительные нормативные возможности развивать туризм по всем направлениям.

В свою очередь заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев рассказал, что нередко его туристические маршруты проходят через Татарстан.

«Я познаю родную страну через два канала восприятия, это служебные командировки и личные поездки. Люблю бывать в Татарстане, поскольку это всегда высший уровень организации крупных международных мероприятий. В этом году предстоит саммит БРИКС, и ни у кого нет сомнения в том, что он будет проведен на высшем уровне», — подчеркнул сенатор.

«Татарстан — это регион, который развивается стремительно во всех отношениях. Это комфортное место как для проживания, так и в плане пребывания туристов», — добавил Косачев.

С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к России, оно продлится до конца года. Главным событием председательства станет саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Во время мероприятия предполагается утвердить список стран — партнеров объединения. На саммит будут приглашены страны БРИКС+.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен он.