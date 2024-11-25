Мухаметшин о «Восточном базаре»: Такие фестивали сближают народы

Мероприятия, подобные открывшемуся сегодня в Казани III Международному фестивалю эстрады тюркских и восточных народов «Восточный базар», сближают народы. Об этом заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в своем Telegram-канале.

«Такие фестивали, как „Восточный базар“, во многом способствуют развитию культур, сближают и объединяют наши народы, закладывают основы новых направлений международного культурного сотрудничества», — подчеркнул руководитель республиканского парламента.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«В Татарстане, где в мире и согласии проживают представители 175 национальностей, большое внимание уделяется сохранению языков, культуры и традиций всех народов. Это наши фундаментальные ценности», — добавил Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ также обратил внимание на то, что география «Восточного базара» расширяется с каждым годом. На этот раз его участниками стали представители более 50 национальных культур из 30 зарубежных стран и 20 регионов России.

Одним из мероприятий «Восточного базара в Казани» стали Дни культуры Каракалпакстана, о чем ранее сообщал «Татар-информ». Специальным гостем должна стать легендарная группа «Ялла». Также в рамках фестиваля будет организована научно-практическая конференция «Культурное сотрудничество со странами Востока и Азии: современное состояние и перспективы».