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В фестивале «Восточный базар» примут участие 30 стран
Третий Международный фестиваль эстрады тюркских и восточных народов «Восточный базар» соберет представителей 50 национальностей из 30 стран и 20 регионов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор Фонда имени Рашида Вагапова Рифат Фаттахов.
«В этом году мы вновь проводим фестиваль “Восточный базар” в Казани. Серьезно к нему готовимся. Он будет проходить с 20 по 29 ноября, и завершится 30 ноября гала-концертом в концертном зале “Пирамида”. В этом году на “Восточный базар” приедут представители 50 национальных культур из 30 стран и 20 регионов. Не только восточных стран, но и, например, Сенегала. Потому что, хоть это и “восточный базар”, культура не знает границ», – отметил спикер.
В качестве специальных гостей на фестивале выступят легендарная группа «Ялла», а также народная артистка Татарстана Зайнап Фархетдинова, молодые исполнители Бахтавар, Айдамир Мугу.
В этом году в рамках фестиваля будут организованы тематические мероприятия, одним из них станет специальный концерт «Танцы народов Востока и Кавказа», который пройдет 28 ноября в «УНИКСе».
«Приезжает много танцевальных коллективов. Танцы народов Востока имеют свою особенность, думаем, они вызовут интерес у публики», – пояснил Рифат Фаттахов.
Свой концерт будет и у хедлайнера фестиваля группы «Ялла», завоевавшей сердца татарстанцев своим хитом «Бәхеттә-шатлыкта». По словам организаторов, точная дата их выступления станет известна буквально на днях.
Новинкой в программе фестиваля станут «Дни Республики», посвященные культуре народов разных регионов.
«Сегодня-завтра мы решаем, в какой день и какая республика будут представлены», – сказал Фаттахов.
В рамках фестиваля проходит конкурс молодых исполнителей тюркских и восточных народов. В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 33 лет.
«Фаррух Закиров согласился стать председателем жюри. Мы запустили конкурс, заявки поступают. И 30 ноября мы представим победителей на гала-концерте», – сообщил Рифат Фаттахов.
Также в рамках нынешнего «Восточного базара» будет организована научно-практическая конференция «Культурное сотрудничество со странами Востока и Азии: современное состояние и перспективы». Мероприятие состоится 26 ноября в Академии Наук Республики Татарстан.
Камила Билалова
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