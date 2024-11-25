Дни культуры Каракалпакстана стартовали в Казани

Сегодня в столице Татарстана официально начался международный фестиваль национальных культур «Восточный базар в Казани». В рамках мероприятия с 25 по 28 ноября организованы Дни культуры Каракалпакстана — республики в составе Узбекистана.

Программа события включает концерт мастеров искусств, спектакль Каракалпакского ТЮЗа, выставки художников и мастеров национального прикладного искусства, сообщают организаторы фестиваля.

Первым мероприятием Дней культуры Каракалпакстана в Казани стало открытие выставки произведений каракалпакских художников в Казанской ратуше. На выставке представлено 20 работ 12 известных каракалпакских художников, они будут экспонироваться в течение четырех дней.

Сегодня же в Министерстве культуры РТ состоялась встреча главы ведомства Ирады Аюповой с делегацией Каракалпакстана. Во встрече приняли участие заместитель Председателя Совета Министров Каракалпакстана Расул Зарикеев, министр культуры Каракалпакстана Бегисбай Темирбаев, Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Нодиржон Касимов и директор Государственной филармонии Узбекистана (при Министерстве культуры Узбекистана) Анваржон Тожибаев.

Стороны обсудили вопросы культурного взаимодействия двух республик, развитие театральной отрасли, копродукцию, сохранение и популяризацию народных художественных промыслов, презентацию ремесленных школ других народов мира на базе будущего Центра ремесел, образовательный туризм и научное взаимодействие.

«Нам очень интересно перенимать ваш опыт, создавать совместные проекты. Дорожная карта по культурному взаимодействию наших республик — это только начало более тесных и глубинных отношений с татарским народом», — подчеркнул Расул Зарикеев.

Собеседники согласились, что основная задача современности — это выстраивание межпоколенческой коммуникации. С текущего года на базе культурно-досуговых учреждений 7 муниципальных районов Татарстана реализуется проект «Махалля» («Мәхәллә»), который призван наладить коммуникацию между старшим поколением и младшим, передать те знания, которыми они владеют.

Завтра, 26 ноября, в 19.00 в КРК «Пирамида» пройдет концертная программа «День культуры Республики Каракалпакстан». Публика получит возможность погрузиться в древние легенды Центральной Азии.

На следующий день, 27 ноября, в 14.00 в Казанском государственном институте культуры пройдет показ комедии «Четыре жениха для Диляфруз» Туфана Миннуллина из репертуара Каракалпакского государственного театра юных зрителей.

Каракалпакская делегация планирует ознакомиться с опытом работы ведущих учреждений культуры Татарстана, посетить Казанский Кремль, Центр «Эрмитаж-Казань», Болгарский музей-заповедник и другие знаковые объекты. Она уже побывала в Национальной библиотеке РТ.