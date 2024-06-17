Мухаметшин о работе Варакина в ЛНР: «В военное время выполнял непростую миссию»

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Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин высоко оценил работу бывшего заместителя Премьер-министра РТ Евгения Варакина в Луганской народной республике и в подшефных Татарстану городах Лисичанске и Рубежном. Сегодня глава парламента принимает участие во внеочередном заседании районного совета депутатов, на котором рассматриваются кадровые вопросы.

«На должность главы Верхнеуслонского района была предложена кандидатура Варакина Евгения Анатольевича. Он известный в республике человек, много работал в Казани. А последние два года служил в бывших городах Украины, которые вошли в состав Российской Федерации. Проблем много было. Он наладил эту работу, и, представляя его, я поблагодарил его за то, что он два года бескорыстно выполнял эту непростую миссию в условиях военного времени. И он в своем вступительном слове перед депутатами сказал: „Буду служить Верхнему Услону до последней капли крови“. Как военный, нашел такую формулировку», — отметил Мухаметшин.

Напомним, в связи с предложением Раиса РТ Рустама Минниханова предыдущий глава района Марат Зиатдинов был назначен председателем Комитета по закупкам и перешел на работу в Казань.