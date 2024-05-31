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Мухаметшин о потенциальном руководителе Мамадыша: «Он принят в эту семью»
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин прокомментировал назначение Вадима Никитина на должность исполняющего обязанности руководителя исполкома. Своим мнением он поделился во время пресс-похода с участием журналистов по итогам 31-го внеочередного заседания Совета.
Во время мероприятия глава муниципалитета Анатолий Иванов сложил свои полномочия в связи с переходом в Государственную Думу. Он отбывает служить в Москву. Исполнять обязанности руководителя исполкома будет Вадим Никитин, который ранее возглавлял исполнительный комитет Пестречинского района.
«Раисом республики [Рустамом Миннихановым] согласовано и рекомендовано депутатскому корпусу поддержать кандидатуру известного им человека, который прошёл большую школу здесь, в Мамадышском районе, а потом работал в соседнем районе руководителем исполкома. Вадима Ильича поддержали единогласно», — отметил Фарид Мухаметшин.
«Он принят в эту семью. И как сказал Анатолий Петрович, значит, сделано много, но еще можно и нужно делать немало. Мы уверены, что, приняв эстафету от предыдущего главы, пройдя все процедуры, Вадим Ильич будет избран главой и так же активно поведет этот район», — заключил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан.
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