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«Можете, ребята!»: Мухаметшин поздравил «Зенит-Казань» с победой в чемпионате России
Президент Федерации волейбола РТ, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» с победой в чемпионате России. Этот турнир команда выиграла уже в 12-й раз.
«Удачный сезон для наших волейболистов! Вчера женская команда „Динамо — Ак Барс“ одержала победу в чемпионате России, а сегодня казанский „Зенит“ в двенадцатый раз стал чемпионом России по волейболу!» — написал политик в своем Telegram-канале.
«Ребята уверенно повторили успех прошлого сезона. Спасибо руководству клуба, тренерскому составу, нашим спортсменам за блестящий финал и, конечно, болельщикам за поддержку команды на трибунах», — заметил он.
«Булдырасыз, егетләр! Безнекеләр шундый булырга тиеш! (в переводе — „Можете, ребята! Наши должны быть такими!“)» — заключил Фарид Мухаметшин. Свою публикацию он сопроводил несколькими фотографиями игроков «Зенита-Казани».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ВК «Зенит-Казань» обыграл московское «Динамо» и в 12-й раз стал чемпионом России.
Фото: t.me/faridmuhametshin/.
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