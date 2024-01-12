Мухаметшин назвал хорошими цифры в бюджете РТ на развитие спорта в 2024 году

Татарстан всегда находился на передовых позициях по разным видам спорта. В республике уделяется большое внимание развитию инфраструктуры, привлечению населения к занятиям физкультурой. Об этом на расширенном заседании коллегии Минспорта РТ заявил Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.

«Формируя бюджет республики на 2024 год, мы вновь смогли защитить хорошие цифры для дальнейшего развития спортивной отрасли, увеличения заработной платы тренерам, продолжения реализации программ развития инфраструктуры», — заметил глава татарстанского парламента.

Одной из важных задач он назвал развитие массового спорта, в частности повышение эффективности взаимодейтствия между министерствами и ведомствами, крупными предприятиями и образовательными учреждениями.

«В республике для этого созданы все условия. Для нас важны не только высокие достижения в профессиональном спорте, но и здоровье людей», — заметил он.

На коллегии обсуждались итоги работы ведомства в 2023 году и планы на 2024-й. В мероприятии приняли участие глава Минспорта России Олег Матыцин и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Напомним, что сегодня глава Минспорта России, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудили подготовку к «Играм будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. Были утверждены спортивная программа и места проведения события.