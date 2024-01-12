В Казани утверждены спортивная программа и места проведения «Игр будущего»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казани утвердили спортивную программу и объекты проведения мультиспортивного турнира «Игры будущего». Решения приняты на заседании оргкомитета под председательством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Зампред Правительства напомнил, что соревнования в Казани станут первыми в истории и помогут показать миру технологический и спортивный суверенитет России.

«Задача, которую поставил Президент России Владимир Путин на новый формат соревнований, — привлечь как можно больше молодежи, мировой аудитории и через новые инновационные дисциплины продвигать наши, российские ценности, способствовать продвижению отечественных технологий, рождая новое международное движение», — заявил Чернышенко.

По его словам, отбор участников подходит к концу, активно продолжается пригласительная кампания почетных гостей, запущена продажа билетов и ведется подготовка зрелищной церемонии открытия.

«Уверен, что „Игры Будущего“ продемонстрируют всему миру, что Россия является ведущей технологической и спортивной державой», — подчеркнул вице-премьер.

Глава Минспорта России Олег Матыцин отметил, что турнир позволит сформировать новый вид спорта — фиджитал. Аккредитована федерация, которая будет заниматься его развитием, созданы необходимые нормативно-правовые основы и материально-техническая база.

«В Кемерове и Севастополе открыты фиджитал-центры, еще один центр откроется в преддверии старта турнира в Казани, до конца года для поклонников фиджитал-движения откроется еще порядка 17 таких центров», — анонсировал он.

Развитие и масштабирование фиджитал-спорта реализуется и в рамках международного сотрудничества — на площадках СНГ, ШОС, БРИКС.

«Мы находимся на финишной прямой, все службы и ведомства находятся в оперативной готовности к проведению „Игр Будущего“. Все заявленные в плане сроки исполняются. Республика Татарстан неоднократно демонстрировала всему миру высочайший уровень подготовки международных спортивных соревнований. Уверяю, мы приложим все усилия для того, чтобы первые в истории „Игры Будущего“ состоялись в Казани на высочайшем организационном уровне», — заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.