Матыцин назвал Татарстан надежным партнером Министерства спорта России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр спорта России Олег Матыцин высоко оценил вклад Татарстана в развитие спортивной отрасли в стране. Чиновник назвал республику надежным партнером федерального министерства и поблагодарил руководство региона за деятельное участие.

«Спорт является приоритетом государственной политики в Республике Татарстан. Я очень благодарен этому. Татарстан — надёжный партнёр федерального министерства и всех проектов, которые нами реализуются. Будь то международные или всероссийские проекты.

Спорт в республике – это не только медали, это прежде всего основа стабильного развития Татарстана и города Казани. Это большой вклад в стабильное развитие нашего государства», – приводит слова министра корреспондент «ТИ-Спорт».

Матыцин сегодня провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой обсуждались вопросы развития спортивной отрасли в регионе и другие актуальные темы. Стороны обсуждали подготовку к проведению «Игр будущего» в Казани.

Напомним, международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» состоится в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.