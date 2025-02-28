Мухаметшин – Муллину о бесхозных землях: «Кто прошляпил этот вопрос... Или умышленно?»

Нижнекамский район – второй в республике по объемам производства продукции. На очереди еще несколько новых крупных проектов в индустрии. Вместе с тем остаются проблемы с коммунальной инфраструктурой. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин покритиковал за объемы ввода жилья и указал и на другие проблемы района.





Фарид Мухаметшин поздравил ветеранов с высокой наградой и предстоящим юбилеем Великой Победы

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Вы образец патриотизма и подвига нашего народа»

Перед отчетной сессией в Нижнекамске состоялось награждение ветеранов юбилейными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Награды вручил председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Награды получили Альбина Павловна Дыранова – несовершеннолетний узник фашистских лагерей, пережила плен в концлагере под Минском; Виль Хатыпович Хасанов, переживший фашистские лагеря и блокаду Ленинграда, работал механиком и преподавателем; Эдуард Михайлович Орлов – труженик тыла, в 13 лет мечтал пойти на фронт, совершил два боевых вылета на У-2; Фагима Ямиловна Галлямова – в 10 лет работала на почте, доставляя весточки с фронта; Антонина Павловна Зотина – труженица тыла, работала на железной дороге, по которой перевозили военную технику на фронт.

В Нижнекамске состоялось награждение ветеранов юбилейными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» Фото: gossov.tatarstan.ru

Фарид Мухаметшин поздравил ветеранов с высокой наградой и предстоящим юбилеем Великой Победы. Он подчеркнул, что их подвиг – это основа сегодняшнего мира и процветания России.

«Наступивший, 2025 год – особенный, и в России, и в Татарстане он объявлен Годом защитника Отечества, кроме того, это год 80-летия Победы. Вы являетесь образцом патриотизма и подвига нашего народа, победившего фашизм», – подчеркнул глава парламента.

Он также отметил, что с каждым годом ветеранов становится все меньше и важно уделять каждому из них особое внимание, заботу и уважение.

Рамиль Муллин: «Нижнекамск – это одна большая семья. В 2024 году, который проходил под эгидой Года семьи, мы особенно ощутили это единство» Фото: gossov.tatarstan.ru

Единство, память и забота о героях

Глава района Рамиль Муллин начал свой доклад с темы спецоперации и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Нижнекамск – это одна большая семья. В 2024 году, который проходил под эгидой Года семьи, мы особенно ощутили это единство. Семья – надежный тыл и опора для каждого из нас. Особенно важна поддержка близких для наших защитников Родины», – отметил он.

Около 2 тыс. нижнекамцев находятся в зоне специальной военной операции. Одна из главных задач для муниципалитета – создание условий для их успешной адаптации к мирной жизни. «Решение этой задачи требует объединенных усилий органов власти, предприятий и общественных организаций. Депутатскому корпусу поручено держать этот вопрос на постоянном контроле, что особенно важно в Год защитника Отечества», – сказал Муллин.

Также Нижнекамск активно готовится к 80-летию Победы. В планах заложить фундамент будущего Музея боевой славы – «Батырлар йорты», начать создание Комплекса по увековечиванию памяти участников СВО, отремонтировать здание Простинской школы, где учился Герой Советского Союза Никита Фадеевич Кайманов, обустроить улицы и сквер в честь героя-земляка.

«Наши дети и молодежь должны знать, какой ценой завоеван мир. Память о прошлом должна стать основой уверенного будущего. Особая роль в этом процессе принадлежит Совету ветеранов, которому в апреле 2025 года исполняется 45 лет», – подчеркнул Муллин.

«Продукция, производимая в Нижнекамске, снижает зависимость республики и страны от импорта»

В 2024 году экономика Нижнекамска сработала с плюсом. Объем валового территориального продукта составил 464 млрд рублей. Отгружено товаров на 884 млрд рублей – это второе место в Татарстане.

«Сегодня мы с уверенностью можем утверждать, что продукция, производимая в Нижнекамске, снижает зависимость республики и страны от импорта, способствует увеличению несырьевого экспорта, что особенно важно в современных экономических реалиях», – отметил Муллин.

Он обратил внимание на развитие нефтехимической отрасли. Так, новый комплекс «Этилен-600» принял в прошлом году первую партию сырья. Это крупнейший проект в Татарстане со времен СССР. Ввод в эксплуатацию позволит удвоить объем производства этилена на «Нижнекамскнефтехиме». На предприятии готовится запуск производства гексена, необходимого для изготовления прочных пленок и труб для водоснабжения. Аналогов этому производству в России нет, заявил градоначальник.

Комплекс «ТАНЕКО» расширяет мощности, используя отечественное оборудование и технологии. Сегодня почти 80% нефти, добываемой в Татарстане, перерабатывается в Нижнекамске. Глубина переработки достигает 99%, а выход светлых продуктов – 82%. Нижнекамское топливо используется в том числе для заправки арктических судов, а авиационный керосин поставляется по гособоронзаказу.

«ТАИФ-НК» завершил уникальный проект – строительство установки получения концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона. Это единственная в России технология, позволяющая извлекать до 98% светлых нефтепродуктов.

На шинное производство приходится 35% российского рынка. Каждая третья шина в стране выпускается в Нижнекамске.

В Нижнекамске появится крупнейший в России центр хранения металла

Муллин доложил, что для Нижнекамска важнейшим направлением остается развитие среднего и малого бизнеса. Город продолжает активно привлекать инвесторов.

Одним из ключевых драйверов экономического роста остается территория опережающего развития (ТОР), которая продолжает расширяться. Крупным проектом в ее рамках станет строительство логистического хаба компании «ТЭМПО». Этот объект будет крупнейшим в России центром хранения металла, рассчитанным на 120 тыс. тонн продукции. Его запуск не только повысит логистические возможности региона, но и укрепит роль Нижнекамска в международных торговых маршрутах.

«В обозримом будущем город станет важным узлом транспортировки металлопродукции с Урала на южные рынки. Продукция будет следовать через Черное море и Каспий в Иран, Азербайджан и Турцию, открывая новые перспективы для международного сотрудничества. Общий объем инвестиций в этот амбициозный проект составляет 17 млрд рублей», – отметил глава района.

Сегодня в Нижнекамске работают восемь промышленных парков. Они стимулируют создание рабочих мест. Совокупный объем инвестиций в эти площадки достиг 3,9 млрд рублей. В ближайшие годы это позволит создать еще 1,4 тыс. новых рабочих мест.

«Никакое экономическое чудо не произойдет без кадров»

Рамиль Муллин отметил, что Нижнекамск – это город возможностей, в нем заложен значительный потенциал роста. Однако, несмотря на положительную динамику экономического развития, город столкнулся с кадровым дефицитом.

«Никакое экономическое чудо не произойдет без квалифицированных кадров – главного достояния нашей земли. В условиях жесткой конкуренции на рынке труда нам необходимы специалисты, обладающие знаниями и опытом, а это не работа одного дня. Это планирование и системная задача», – заметил он.

По предварительным оценкам, в ближайшее время Нижнекамску потребуется привлечь не менее 5 тыс. высококвалифицированных специалистов в промышленную и социальную сферы.

«Пока мы не видим притока необходимых кадров ни на предприятиях, ни в бюджетных организациях. Ощущается острый дефицит кадров в сфере обслуживания, коммунальных услугах и в правоохранительных органах», – сообщил Муллин.

Демографическая ситуация, по словам Муллина, также вызывает тревогу. В 2024 году зарегистрировано 2 тыс. актов о рождении, что ниже уровня 1995 года, когда был достигнут исторический минимум по рождаемости в Нижнекамске. «Необходимо провести всесторонний анализ демографических и медико-социальных показателей», – поручил он.

Сейчас средний возраст населения – 39-40 лет, и каждый четвертый житель находится за пределами трудоспособного возраста.

«Мы стремимся сохранить работу транспортных предприятий»

Рамиль Муллин затронул актуальный вопрос для города – развитие общественного транспорта.

«Мы стремимся сохранить работу транспортных предприятий. В прошлом году на автобусные перевозки выделено из муниципального бюджета 140 млн рублей. Трамвайному депо – 20 млн рублей. В текущем году планируем для поддержки перевозчиков выделить 170 млн рублей из дополнительных доходов в бюджете», – анонсировал он.

В перспективе – выделение отдельных полос для автобусов в Нижнекамске.

«Отмечу, мы одна из немногих территорий в республике, сохранивших маршруты в дачные массивы и пригород в полном объеме», – добавил Муллин.

«Мы видим критику жителей – эта критика уместна»

«Головной болью» для города остается состояние инженерных сетей, износ которых достиг 80%. «Судьбоносной» Муллин назвал передачу сетей от местного «Водоканала» компании «Татэнерго».

«Сегодня, пользуясь случаем, я хотел бы еще раз выразить благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову, Кабинету министров и лично Раузилю Магсумяновичу Хазиеву за поддержку в решении вопросов теплоснабжения нашего города», – поблагодарил он.

Несмотря на сжатые сроки, энергетикам удалось подготовить город к отопительному сезону. Осенью было заменено 13,5 км теплотрасс и 5 км сетей горячего водоснабжения на 22 самых уязвимых участках. На эти цели было направлено 897 млн рублей.

«В прошлом году за 10 дней мы имели 3 тыс. жалоб от населений, сейчас – 1,5 тыс. жалоб. Основные жалобы связаны с теплоснабжением, горячей водой. Конечно, проблемы еще остаются. Мы видим критику жителей – эта критика уместна. Но нам нужно набраться терпения и за ближайшие 3-5 лет сделать так, чтобы сети были приведены в порядок», – сказал мэр Нижнекамска.

Рамиль Муллин подчеркнул, что этот вопрос требует системного подхода и будет решаться совместно с руководством республики.

Что еще нужно Нижнекамску?

Далее Рамиль Муллин обозначил точки роста для «процветания города». В 2024 году была завершена разработка мастер-плана развития Нижнекамска до 2030 года.

«Будущий Нижнекамск – это неоиндустриальный город, где инновационные и экологически чистые технологии гармонично сочетаются с комфортной городской средой», – поделился своим видением глава города.

По его заявлению, современному Нижнекамску «жизненно необходимы» новые городские культурные центры. Они должны стать не только точками притяжения, но и мощными катализаторами развития.

«Одним из ключевых проектов мастер-плана является современный культурный центр. Уважаемый Фарид Хайруллович, от имени всех жителей Нижнекамска я обращаюсь к вам с просьбой поддержать этот проект», – обратился он к главе Парламента.

«Создать условия, чтобы люди, приехавшие сюда работать, смогли увидеть красоту Нижнекамска»

Вызовом нового времени Муллин назвал вопросы социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов. Он обратился к руководителям предприятий, привлекающих иностранных граждан.

«На ваших плечах лежит ответственность за благополучие и соблюдение прав их работников, а также за неукоснительное следование требованиям закона. Наша общая задача – работать с ними в тесном сотрудничестве и взаимопонимании», – отметил Муллин.

«Мы должны создать все необходимые условия, чтобы люди, приехавшие сюда работать, смогли увидеть красоту Нижнекамска, республики и те возможности, которые их здесь ждут. Прошу соответствующие структуры продолжать держать вопросы миграционной политики на особом контроле», – поручил он.

Фарид Мухаметшин: «Признателен вам за дружную заинтересованную работу в это непростое время» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Я не критиковать приехал, но на некоторых моментах остановлюсь»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что доклад по итогам года был хорошим, сделан с анализом. Сам город Нижнекамск ему очень нравится, здесь он бывал неоднократно.

«Когда я работал в Альметьевске, секретарем горкома КПСС, завидовал Нижнекамску. Ну какой там народ! Что за люди, как они там развиваются? Я увидел, что есть такая любовь у руководителей предприятий, у руководителей района. Она сохранилась, и вы с любовью и заботой относитесь к своим труженикам и ветеранам. Признателен вам за дружную заинтересованную работу в это непростое время», – заметил Мухаметшин.

По словам главы парламента, сегодня Нижнекамск – это индустриальный центр республики, и здесь трудится трудолюбивый, напористый и способный народ.

В рейтинге социально-экономического развития за четвертый квартал 2024 года Нижнекамск продемонстрировал впечатляющую динамику, заняв 11-е место.

«Вы прибавили 14 позиций! Это шаг, серьезное достижение. За январь – ноябрь прошлого года объем отгруженных товаров собственного производства – второе место по Республике Татарстан. Я эти цифры специально привожу, чтобы было немного самолюбия», – похвалил он.

Несмотря на это, глава Государственного Совета РТ акцентировал внимание на проблемах, требующих решения. «Я должен сказать о резервах, которые вы не использовали до конца. Я не критиковать приехал и не ставлю такой задачи. Но на некоторых моментах остановлюсь, чтобы вы в наступившем году активно поработали. И через такие поправки внесли бы частичку своей души в жизнь нижнекамцев», – напутствовал он.

Фарид Мухаметшин отметил, что доля малого и среднего бизнеса – 9,2%. Это 39-е место по Татарстану Фото: gossov.tatarstan.ru

«Есть повод задуматься»

Фарид Мухаметшин отметил, что доля малого и среднего бизнеса – 9,2%. Это 39-е место по Татарстану. Также ниже средних оказались республиканские показатели по общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию на душу населения, – 0,2 кв. метра. Это 36-е место по республике. «Ну вы что, Нижнекамск?» – удивился Мухаметшин.

По данным за четвертый квартал 2024 года, индекс качества оказания госуслуг в электронном виде в Нижнекамске составил 85,5%, что соответствует лишь 43-му месту в республике.

«Вы всегда шли впереди в этих вопросах, а теперь на 43-м месте. Специально попросил посчитать, чтобы вы смогли улучшить эту отчетность», — отметил Мухаметшин.

Сохраняется естественная убыль населения – за год Нижнекамск потерял 500 человек. «Это тревожный сигнал. Нужно думать о будущем республики, создавать условия для повышения рождаемости», – подчеркнул глава парламента.

«Как можно так разбрасываться имуществом и достоянием?»

В рейтинге по сельскому хозяйству район занимает 18-е место. «Можете лучше работать. Климатические условия у вас неплохие, техника есть, а результаты оставляют желать лучшего. Нужно активизировать работу», – заявил Фарид Мухаметшин.

В 2024 году было выявлено 1,7 тыс. га неиспользуемых земель, из которых вовлечено в оборот всего 294 га. Также в районе числится 19 бесхозных объектов.

«Как можно так разбрасываться имуществом и достоянием? В других районах за каждый квадратный клочок борьба идет, а у вас – бесхозные земли», – возмутился Мухаметшин, призвав руководство района провести анализ ситуации.

Он также обратился к антикоррупционным структурам, чтобы они взяли этот вопрос на контроль.

«Кто прошляпил этот вопрос? Или, возможно, кто-то намеренно создал условия для незаконного захвата этих земель?» – поставил вопрос председатель Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин также указал на сокращение поголовья крупного рогатого скота – минус 513 голов – и падение объемов производства молока и мяса птицы. «Есть над чем работать», – заключил он.