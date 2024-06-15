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Мухаметшин: Майдан Сабантуя в Челнах собрал более 8 тыс. гостей
Майдан Сабантуя в Челнах собрал более 8 тыс. гостей и 1,5 тыс. артистов. Об этом в своем телеграм-канале написал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, который посетил сегодня праздник.
«Издревле идущий праздник Сабантуй, который особенно почитают представители всех народов, проживающих в Татарстане, широко шагает не только по городам и селам нашей республики, но и далеко за ее пределами. Сегодня гостеприимный праздничный майдан Сабантуя в Набережных Челнах собрал более 8 тыс. гостей и 1,5 тыс. артистов», — сказано в сообщении.
Председатель Госсовета отметил, что челнинцы умеют как работать, так и организовывать такие праздники, на которые приходят целыми семьями. Майдан в Автограде давно уже стал традиционным местом встречи и дружеского общения, подчеркнул Мухаметшин.
Напомним, сегодня в Пермском крае, в Барде, прошел XIV Всероссийский сельский Сабантуй, участие в котором принял Раис РТ Рустам Минниханов.
Фото: телеграм-канал Фарида Мухаметшина
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