Мухаметшин: Майдан Сабантуя в Челнах собрал более 8 тыс. гостей

Майдан Сабантуя в Челнах собрал более 8 тыс. гостей и 1,5 тыс. артистов. Об этом в своем телеграм-канале написал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, который посетил сегодня праздник.

«Издревле идущий праздник Сабантуй, который особенно почитают представители всех народов, проживающих в Татарстане, широко шагает не только по городам и селам нашей республики, но и далеко за ее пределами. Сегодня гостеприимный праздничный майдан Сабантуя в Набережных Челнах собрал более 8 тыс. гостей и 1,5 тыс. артистов», — сказано в сообщении.

Председатель Госсовета отметил, что челнинцы умеют как работать, так и организовывать такие праздники, на которые приходят целыми семьями. Майдан в Автограде давно уже стал традиционным местом встречи и дружеского общения, подчеркнул Мухаметшин.

Напомним, сегодня в Пермском крае, в Барде, прошел XIV Всероссийский сельский Сабантуй, участие в котором принял Раис РТ Рустам Минниханов.

Фото: телеграм-канал Фарида Мухаметшина