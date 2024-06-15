Мухаметшин: В Татарстане дорожат дружбой, межнациональным миром и согласием

Национальный праздник плуга в Набережных Челнах открылся театрализованным представлением «Сабантуй — праздник земли родной». От имени Раиса РТ, парламента и Правительства республики гостей поприветствовал Председатель Госсовета, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

В сопровождении мэра Автограда Наиля Магдеева Мухаметшин посетил праздничные площадки и стал гостем театрализованного представления встречи невестки в татарской семье. Возле ворот стилизованной деревни хозяин и хозяйка подворья вместе с финалистками городского конкурса «Сабан туе гүзәле» встретили гостей с караваем и чак-чаком и завязали полотенца на шест.

«Издревле идущий и любимый в нашем многонациональном народе праздник Сабантуй широко шагает не только по городам и селам нашей республики, но и далеко за ее пределами. Его отмечают во многих регионах и городах нашей огромной страны. Челнинцы традиционно подготовили красивый праздник. Приятно отметить, вы умеете работать, умеете и отдыхать», — сказал во время церемонии открытия гость.

Мухаметшин подчеркнул, что дружная команда челнинцев вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие республики. Отдельно он отметил старания передовиков производства и сельских тружеников. В Татарстане проживают представители 175 национальностей, продолжил спикер Госсовет и отметил, что жители республики вместе отмечают все народные праздники: и русский Каравон, и чувашский Уяв, и марийский Гырон Быдтон, и кряшенский Питрау.

«Татарский Сабантуй собирает на майдан всех людей независимо от языка, веры и традиций. На него собираются близкие и дальние родственники, друзья, и общаются, вместе празднуют. Такой дружбой, межнациональным миром и согласием мы дорожим и будем дорожить всегда. Этой дружбой мы и сильны, поэтому, несмотря на все трудности, мы успешно справляемся со всеми поставленными задачами», — заявил Мухаметшин.

Также с праздником поздравил мэр Челнов. Он поблагодарил сельских тружеников Агрызского, Актанышского, Мензелинского, Менделеевского, Муслюмовского, Сармановского, Тукаевского, Бугульминского и Тукаевского районов за добросовестный труд и активное участие жителей сел в сельхозярмарках, проходящих в Автограде.

На майдане прошла церемония награждения передовиков разных отраслей государственными наградами РТ, благодарственными письмами Председателя Госсовета и благодарностью мэра Набережных Челнов, передает пресс-служба татарстанского парламента.

Фото: сайт Госсовета РТ