Минниханов поздравил гостей Сабантуя в Пермском крае с открытием

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Раис РТ Рустам Минниханов поздравил всех участников праздника с открытием XIV Всероссийского сельского Сабантуя. Напомним, мероприятие проходит в селе Барда (Бардымский муниципальный округ Пермского края).

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, на празднике собралось около 70 тыс. человек, представители 50 субъектов РФ. На ярмарке свою продукцию представили почти 100 участников – производителей из Пермского края и других регионов России.

Минниханов отметил, что приезжает сюда уже во второй раз.

«Мы видим, что с каждым годом Пермский край становится все краше. Заметны и положительные изменения, которые происходят в селе Барда. Очень рады тому, что сегодня вместе с вами мы отмечаем самый любимый праздник – Сабантуй», - цитирует Минниханова его пресс-служба.

Раис Татарстана также поблагодарил руководство Пермского края за отличную организацию праздника, тёплый приём и радушие.

Поприветствовал гостей Сабантуя и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В ходе церемонии было отмечено, что эстафету проведения следующего Всероссийского сельского Сабантуя примет Кировская область (село Вятские Поляны). К слову, губернатор этой области Александр Соколов тоже был на празднике.

Также на открытии Сабантуя прошла церемония вручения госнаград РТ и Пермского края.