Мухаметшин и Шаймиев возложили цветы к памятнику Пушкина в Казани

Сегодня, в день 224-летия Александра Пушкина, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику великого русского поэта. Церемония прошла у здания Татарского театра оперы и балета им.Джалиля.

Для участников и гостей церемонии подготовили концертную программу, в ходе которой рассказали историю жизни поэта, прочли его стихи и спели романсы на его произведения.

Память поэта почтили также руководители министерств и молодежные активисты.

Напомним, в день рождения Пушкина в России отмечается День русского языка. С этим праздником татарстанцев с утра поздравил Раис РТ Рустам Минниханов, который также опубликовал шуточное видео на эту тему.