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Мухаметшин и Шаймиев возложили цветы к памятнику Пушкина в Казани
Сегодня, в день 224-летия Александра Пушкина, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику великого русского поэта. Церемония прошла у здания Татарского театра оперы и балета им.Джалиля.
Для участников и гостей церемонии подготовили концертную программу, в ходе которой рассказали историю жизни поэта, прочли его стихи и спели романсы на его произведения.
Память поэта почтили также руководители министерств и молодежные активисты.
Напомним, в день рождения Пушкина в России отмечается День русского языка. С этим праздником татарстанцев с утра поздравил Раис РТ Рустам Минниханов, который также опубликовал шуточное видео на эту тему.
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