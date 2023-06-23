Мухаметшин и члены профильного комитета ГД обменялись мнениями о семейной политике

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с членами Комитета Государственной Думы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей. Политику объявлена благодарность комитета «за организацию комплексной и эффективной системы мер по поддержке семей с детьми в Республике Татарстан», сообщает пресс-служба регионального парламента.

Во встрече приняли участие председатель комитета Нина Останина и еще четыре депутата Госдумы: Татьяна Буцкая, Елена Вторыгина, Ольга Коробова и Татьяна Ларионова, а также председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

«Поддержка семьи, патриотическое воспитание молодежи, сохранение и приумножение межнационального мира и согласия в многонациональном Татарстане, где проживают представители 173 народов, — наши фундаментальные ценности. Без этого никакой созидательной работы быть не может», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ также поблагодарил членов комитета Госдумы за организацию фотовыставки татарстанской фотохудожницы Диляры Эстриной «История рождения», которая работала в нижней плате российского парламента в начале июня этого года. Именно в семье бережно хранятся и передаются традиции и культура каждого народа многоликой России, выразил уверенность глава парламента. В этом он увидел «еще одну большую заслугу этого важнейшего общественного института».

В свою очередь Нина Останина поблагодарила Фарида Мухаметшина за деятельную поддержку инициатив и предложений Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.

Депутаты Государственной Думы находятся в Татарстане с рабочей поездкой. Они намерены изучить опыт республики по реализации социальных программ, в том числе в рамках поддержки семьи, материнства и детства.

В частности, парламентарии хотят ознакомиться с работой Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие», Казанского инклюзивного центра «Всё для детей», фонда «Защитники Отечества», детского оздоровительного лагеря «Восток», молодежного центра «Юлдаш», отделения дневного пребывания для людей с ментальными нарушениями Комплексного центра социального обслуживания населения.

Сегодня во второй половине дня в Госсовете состоится круглый стол «Социальная поддержка семей с детьми в современных условиях». Его участниками станут депутаты, представители профильных министерств и ведомств, общественных и образовательных учреждений Татарстана. Завтра депутаты посетят Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ и благотворительную гостиницу «Семья вместе», а также посетят казанский Сабантуй.