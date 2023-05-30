«История рождения»: Мухаметшин открыл в Госдуме выставку фотохудожницы из Татарстана

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин провел рабочую встречу со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным и принял участие в открытии фотовыставки «История рождения» Диляры Эстриной, приуроченной к Международному дню защиты детей.

«Эта выставка – в некоторой степени опровержение известного тезиса о семи чудесах света, потому что главное чудо – это человек, а появление человека – это чудо из чудес, - подчеркнула председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина, - сегодня в стране действуют меры, направленные на поддержку семьи и детства, однако никакими законами мы не побудим молодежь становиться родителями, для этого нужна вера в государство и власть. И в этом вопросе очень ценен опыт регионов, таких как Татарстан».

От имени руководства республики многочисленных гостей выставки поприветствовал Председатель Госсовета РТ Мухаметшин. «Демографическая яма, уменьшение рождаемости, сохранение и укрепление института семьи – те вопросы, которые сегодня беспокоят регионы, - отметил глава парламента, - семья и дети – наши фундаментальные ценности, а дети, в свою очередь, нередко также вступают главными скрепами семьи».

Именно в семье бережно хранятся и передаются традиции и культура каждого народа многоликой России, уверен Мухаметшин. В этом еще одна заслуга этого важнейшего общественного института.

«История рождения» - это фотопроект об уникальности момента рождения ребенка, реализуется в Татарстане с 2018 года. Первому ребенку, рождение которого запечатлено автором проекта, в этом году исполняется 5 лет.

Все представленные на выставке работы сняты в Камском детском медицинском центре города Набережные Челны. Их автор – жительница автограда, дважды мама Диляра Эстрина. В экспозиции представлены лишь некоторые, наиболее яркие и эмоциональные фотографии, однако в ходе работы над проектом было сделано тысячи кадров.

С инициативой организации выставки выступили члены Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова отметила, что идея организации выставки родилась в прошлом году, когда на конкурс фотографий по реализации нацпроектов поступили уникальные фотографии из Набережных Челнов.

«Мы сразу поняли, что такой архив из 150 фотографий, не может храниться где-то в альбомах или в столе, - рассказала депутат, - сегодня, когда с каждым годом на свет появляется все меньше малышей, такие выставки наиболее важны. Мне кажется, эта выставка заставит многих задуматься. Молодежь – вспомнить свои первые родительские эмоции и решиться вновь стать мамами и папами. Депутатов – прежде чем голосовать за тот или иной закон, проанализировать, будет ли он работать на подрастающее поколение, защищать их интересы».

«Люди снимают дни рождения, юбилеи, свадьбы, выпускные, а как же самый главный день в жизни человека – его рождение? – поделилась размышлениями автор проекта Диляра Эстрина, - в экспозиции собраны самые важные моменты знакового дня: как мама ожидает появление малыша, как врачи и акушеры принимают только что родившегося ребенка, как отец в первый раз берет на руки свое дитя».

Фотографии, представленные на выставке, по мнению депутатов Госдумы, вызывают живой интерес при их экспонировании в ЗАГСах, родильных домах, женских консультациях.

Участие в открытии выставки приняли руководители фракций и комитетов Госдумы, представители федеральных министерств и ведомств. Специальным гостем открытия фотовыставки стала известная российская телеведущая Елена Малышева.

Также сегодня, перед пленарным заседанием Госдумы, состоялась встреча Фарида Мухаметшина с главой нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным. Стороны обсудил вопросы гармонизации регионального и федерального законодательств и формирования единого правового поля страны.

«Володин поблагодарил депутатов, избранных от Татарстана, за активность, - отметил Мухаметшин, подводя итоги встречи в беседе с журналистами, - речь также шла о формах работы с парламентариями, наших традиционных совещаниях с татарстанской депутацией в Федеральном Собрании России, в рамках которых обсуждаются вопросы привлечения федеральных средств в экономику Татарстана через участие в нацпроектах и госпрограммах».

Особое внимание на встрече было уделено законодательным инициативам Татарстана, которые находятся на рассмотрении в Госдуме.

«Вячеслав Володин поинтересовался, как развивается республика, высоко оценил работу Раиса Республики Татарстан, деятельность органов исполнительной власти по преодолению трудностей сегодняшнего дня, связанных с введенными санкциями и проведением СВО», - заключил Мухаметшин.