Фазлеева призвала всех приходить на Сабантуй, используя элементы татарского костюма

Во время праздника плуга в Казани будет организована акция «Лица Сабантуя». В ее рамках пришедшие на празднество люди будут фотографироваться в национальных костюмах. Затем их снимки разместят в специальном Telegram-канале. С призывом к будущим посетителям Сабантуя добавлять в свои наряды элементы татарской культуры на пресс-конференции в «Татар-информе» выступила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Вопрос татарского национального костюма и костюмов других народов, проживающих на территории республики, звучит как никогда громко. Всё больше людей интересуется значением узоров, всего костюма. Хочу призвать гостей Сабантуя прийти на праздник с элементами национальной одежды или даже в целом костюме. Это может быть и стилизация. Трепетное сочетания традиций и нововведений очень популярно среди молодежи», — обратилась к жителям и гостям Казани вице-премьер.

Очень хотелось бы, чтобы элементы национальной одежды стали традиционными при праздновании Сабантуя в Татарстане, заключила Фазлеева.

Сабантуй в Казани будет отмечаться на четырех городских площадках, о чем ранее сообщал «Татар-информ».