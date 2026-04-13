Мухаметшин: «Динамо-Ак Барс» – команда-легенда с сильным характером и волей к победе

Почетный Председатель Государственного Совета РТ, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин направил в адрес руководства, тренерского состава и игроков женского волейбольного клуба «Динамо-Ак барс» поздравительную телеграмму в связи с победой в Чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Этот титул, завоеванный в упорной борьбе в финальной серии против "Заречья – Одинцово", стал результатом не только красивого и мощного матча, но и колоссальной работы, проделанной на протяжении всего турнира. Игра, полная самоотдачи и высочайшего мастерства, вновь доказала, что "Динамо-Ак Барс" – это команда-легенда с сильным характером и волей к победе. Отдельные слова искренней благодарности – тренерскому штабу клуба. Ваш профессионализм и умение настроить команду на решающие матчи стали ключом к успеху», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Телеграмма направлена в адрес президента женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Леонида Барышева, директора клуба «Динамо-Ак Барс» Руслана Еникеева и главного тренера волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зорана Терзича.

Ранее руководство, тренерский штаб и игроков женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» с победой в Чемпионате России поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.