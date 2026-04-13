«Динамо-Ак Барс» - восьмикратный чемпион России! Шикарный сезон для Казани

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» стал восьмикратным чемпионом страны. В третьем матче финальной серии против «Заречья-Одинцово» казанская команда одержала верх со счетом 3:0. Как подопечные Зорана Терзича добрались до трофея – в материале «ТИ-Спорта».





Разгром «Заречья-Одинцово» – это квинтэссенция выдающегося сезона

Путь волейболисток «Динамо-Ак Барс» к заветному золоту в этом сезоне сопровождался уверенным и убедительным шагом. Сначала безоговорочное первое место в регулярном чемпионате, а потом и блистательное выступление в плей-офф. Ни «Тулица», ни московское «Динамо», ни «Заречье-Одинцово» в этом году не смогли остановить победное шествие подопечных Зорана Терзича.

Разгром «Заречья» в финальной серии (3:0) – это квинтэссенция выдающегося сезона «Динамо-Ак Барс». К Кубку Победы и Суперкубку казанские волейболистки добавили трофей чемпионата страны. До четвертого трофея за сезон «Динамо-Ак Барс» осталось лишь победить в «Финале шести» Кубка России. Турнир пройдет с 29 апреля по 4 мая. И если Зорану Терзичу удастся взять и этот трофей, вопрос гегемонии в женском российском волейболе на сегодняшний день отпадет сам собой.

В решающем третьем матче с «Заречьем» каждый из сетов имел свой неповторимый сюжет. Первую партию казанские волейболистки забрали благодаря блоку. Во втором сете уже включилось полноценно нападение «Динамо-Ак Барс», перевесившее соперника по проценту удачных атак почти в 1,5 раза (44% против 27%). Ну а третья партия вобрала в себя всю ту драму спорта, которую болельщик так любит переживать всем своим сердцем. Упорная битва до счета 26:26, а дальше два набранных казанскими спортсменками «золотых» очка. Первый матчбол – от Камилы Ребровой, а финальный розыгрыш завершился блоком Полины Матвеевой.

Незабываемая церемония награждения для Ирины Королевой

В общей сложности за три матча серии с «Заречьем» представительницы «Динамо-Ак Барс» отдали соперницам всего лишь два сета. Подмосковные волейболистки не уступали в желании и старании победить, однако за Казанью – класс, опыт и мастерство. Это, собственно, признал после матча наставник «Заречья-Одинцово» Константин Ушаков.

«Такие финальные матчи надо уметь играть. Мы очень хотели выиграть, но излишняя скованность и излишнее желание где-то нам помешали. Эмоции преобладали больше, чем разум», – сказал Ушаков.

Церемония награждения казанских волейболисток получилась по-настоящему умилительной и сентиментальной. Сначала капитан «Динамо-Ак Барс» Анастасия Ануфриенко пригласила поднять трофей над головой Ирину Королеву. Напомним, несколько месяцев назад казанская блокирующая объявила о приостановке карьеры. За свой долгий волейбольный путь 34-летняя спортсменка лишь единожды становилась чемпионом России – в ковидный сезон (2019/20). А в 2024 году Королевой в составе «Динамо-Ак Барс» не было, тогда она защищала цвета петербургской «Ленинградки».

Поэтому неудивительно, что от красивого жеста Ануфриенко из глаз Королевой моментально брызнули слезы счастья. Блокирующая «Динамо-Ак Барс» искренне наслаждалась минутами одного из самых значительных моментов карьеры.

Ну а когда казанские волейболистки уже непосредственно взобрались на пьедестал, в центре ряда красовалась игровая майка Екатерины Гатиной. В конце марта этого года доигровщица «Динамо-Ак Барс» порвала крестообразные связки и досрочно завершила сезон. Полететь в апреле в Подмосковье с командой на третий матч с «Заречьем» Гатина не сумела, но поддерживала партнерш дистанционно. А волейболистки «Динамо-Ак Барс», развернув майку своей доигровщицы, показали ее причастность к историческому моменту. Как и остальные игроки, Екатерина Гатина, естественно, получит свою золотую медаль.

Надолго расслабиться Зоран Терзич своим подопечным не даст. Впереди – борьба за Кубок России в «Финале шести»

У волейболисток «Динамо-Ак Барс» есть совсем немного времени, чтобы отметить золотые медали чемпионата России. Уже завтра команда Зорана Терзича приступит к тренировкам в преддверии «Финала шести» в Кубке России. Сурово? А как иначе, когда тренер ставит перед собой и своими подопечными максимальные задачи.

До развязки сезона остается совсем чуть-чуть, и волейболисткам «Динамо-Ак Барс» явно хочется завершить его на мажорной ноте, взяв, помимо всего, Кубок России.

«Мы довольны и счастливы. «Динамо-Ак Барс» — лучшая команда России. Играли практически в каждом финале последние три года. Дважды были чемпионами страны, выигрывали Кубок. Сезон, однако, еще не закончен, постараемся закончить его триумфально», – подытожил эмоции после финала с «Заречьем» Зоран Терзич.