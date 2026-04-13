Минниханов поздравил женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» с чемпионским титулом

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил руководство, тренерский штаб и игроков женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» с победой в Чемпионате России.

В правительственной телеграмме, направленной на имя Почетного Председателя Государственного Совета РТ, президента Федерации волейбола РТ Фарида Мухаметшина, руководителя Администрации Раиса РТ, председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгата Сафарова, президента ЖВК «Динамо-Ак Барс» Леонида Барышева и главного тренера команды Зорана Терзича, руководитель республики отметил, что клуб «Динамо-Ак Барс» – фаворит нынешнего сезона и настоящая гордость Татарстана.

«Поздравляю вас всех с заслуженной победой в Чемпионате России по волейболу среди женских команд. Вы сумели вернуть почетный трофей в Казань, завоевав восьмое золото в истории престижного турнира. Сегодня клуб "Динамо-Ак Барс", в копилке которого уже были Кубок Победы и Суперкубок, – фаворит нынешнего сезона и настоящая гордость Татарстана. Столь высокие результаты с решительным настроем команды и умением бороться до конца вселяют надежду на удачное выступление наших динамовок и на предстоящем Кубке страны. Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных высот и неизменной спортивной удачи», – говорится в поздравлении.