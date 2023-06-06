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День рождения Пушкина в Казани отметили праздничным концертом в оперном театре
В театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани прошел торжественный концерт, посвященный Дню русского языка, который традиционно отмечают в день рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта со сцены прочел известный актер Вениамин Смехов. С приветственным словом к гостям и зрителям обратился Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
«Говоря об Александре Сергеевиче Пушкине, Анна Ахматова отмечала: «Он победил и время, и пространство». Действительно, по прошествии двух столетий народная тропа к величию поэта не зарастает, а любовь, почтение и уважение с годами только крепнут. Он является родоначальником развития литературного русского языка, который внес вклад в сохранение традиций русского народа», – отметил он.
Председатель Госсовета подчеркнул, что Пушкина считал своим учителем Габдулла Тукай, во многом именно на него ориентировались Муса Джалиль, Адель Кутуй и многие представители татарской и других культур.
«Современный русский язык остается крупнейшим языком мира, самым распространенным из славянских языков. На нем разговаривают почти 260 млн человек. Наша страна издревле созидалась вокруг ценностей многонациональной гармонии», – добавил Мухаметшин.
Концерт стартовал с пролога, который изобразил Александра Пушкина в творческом поиске. При этом к нему обращались современные дети с благодарностью и восхищением его творчеством. Далее проводником в мир русской поэзии для зрителей выступил известный актер Вениамин Смехов, читавший произведения разных авторов, в том числе и Пушкина.
Между стихами исполнялись знаменитые романсы на стихотворения русских поэтов, а также танцевальные и вокальные номера от татарстанских артистов.
Напомним, что перед концертом Мухаметшин и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику Пушкину рядом с театром. Кроме того, татарстанцев поздравил Раис РТ Рустам Минниханов, который также опубликовал шуточное видео на эту тему.
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