Мухаметшин: 7-я победа «Динамо — Ак Барс» на чемпионате РФ — ежедневный, кропотливый труд

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Женская волейбольная команда «Динамо — Ак Барс» дома со счетом 3:0 обыграла калининградский «Локомотив» в пятом матче финальной серии чемпионата России сезона 2023 — 2024 года и стала чемпионом страны в седьмой раз в истории. Председатель Госсовета, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин направил поздравительные телеграммы тренерскому штабу и руководителям клуба.

«Подобного рода достижения — это ежедневный, кропотливый и напряженный труд игроков, всего тренерского штаба, специалистов и менеджеров. Неоценима всемерная поддержка со стороны руководства клуба и спонсоров. Весом ваш вклад в приумножение спортивной славы Татарстана и укрепление авторитета республиканской школы волейбола», — сказано в телеграмме, направленной в адрес президента волейбольного клуба Леонида Барышева, вице-президента Федерации волейбола РТ Ильхама Рахматуллина, директора клуба Сергея Чернышова и главного тренера Зорана Терзича.

«Примите слова благодарности за проделанную прекрасную работу, пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых ярких побед», — цитирует Мухаметшина пресс-служба Госсовета.

Президент Федерации волейбола РТ также поздравил председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова.

«Триумфально завершив сезон, команда вернула титул лучшей команды страны в столицу Татарстана. Сплотившись воедино, наши девчонки сумели показать свое мастерство и профессионализм, порадовали болельщиков красивой, эмоциональной игрой. Примите слова благодарности за деятельную поддержку и внимание к развитию этого прекрасного демократичного вида спорта, пожелания крепкого здоровья, успехов и новых ярких побед», — сказал Мухаметшин.

Как сообщал «Татар-информ», победителя турнира удалось определить только в пятом матче серии. Во встрече, прошедшей сегодня, казанские спортсменки одержали уверенную победу со счетом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18). Ранее волейболисток с триумфом поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.