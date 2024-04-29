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Минниханов заявил, что гордится волейболистками «Динамо-Ак Барса»
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил волейболисток «Динамо-Ак Барса» с седьмой победой на чемпионате России.
«Кызлар, горурланабыз! Гордимся нашими волейболистками! „Динамо — Ак Барс“ семикратные чемпионы страны!» — написал он в телеграм-канале.
Сегодня в пятом матче серии «Динамо-Ак Барс» одержал победу над калининградским «Локомотивом». Игра завершилась со счетом 3:0.
Ранее волейболисток поздравил президент Федерации волейбола Республики Татарстан, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он отметил изящную игру, которую спортсменки показали на протяжении всего сезона.
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