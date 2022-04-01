Мусульмане начинают отмечать Священный месяц Рамазан

В этом году Рамазан начнется с заходом солнца 1 апреля. Мусульманский календарь основан на лунном, поэтому каждый год сроки начала и конца Священного месяца меняются.

Ураза в Татарстане начнется 2 апреля, а завершится 1 мая. На следующий день в республике начнут отмечать Уразу-байрам, такое решение было принято на заседании казыев Духовного управления мусульман РТ.

«1 апреля после ночного намаза Иша будет прочитан первый таравих-намаз. 2 апреля (суббота) – первый день уразы. 30 апреля – последний таравих-намаз, 1 мая (воскресенье) – последний день уразы», – отмечала пресс-служба ДУМ РТ.

Ранее сообщалось, что с 2 апреля в Татарстане стартует ежегодный благотворительный марафон «Рамазан — месяц добрых дел».