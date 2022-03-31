2 апреля в Татарстане стартует благотворительная акция «Рамазан — месяц добрых дел»

2 апреля в Татарстане стартует традиционный благотворительный марафон «Рамазан — месяц добрых дел». Акция проводится в поддержку тяжелобольных детей, малоимущих семей и нуждающихся, передает пресс-служба ДУМ РТ.

«В этом году в рамках марафона Благотворительный фонд „Закят“ ДУМ РТ вновь поможет больным деткам, обеспечит малоимущие семьи продовольствием, проведет социальные ифтары и организует централизованный сбор и распределение фитр-садака, фидии и закята в пользу нуждающихся», — сказано в сообщении.

В управлении отмечают, что в 2021 году в рамках акции финансовую помощь оказали 21 ребенку. В этом году фонд планирует направить средства на лечение 20 больных детей из нуждающихся семей. Первыми, для кого будут собирать деньги, будут Ислам Белоглазов, Сабина Рахимуллина и Рамин Гайсамов. Дети страдают тяжелыми формами болезней, но вопреки врачебным прогнозам и благодаря собственным усилиям и стараниям своих родителей добились больших результатов в лечении.

«Но старания нужно продолжить, и они зависят от финансовой стороны вопроса», — отмечают в ДУМ РТ.

Более подробно познакомиться с историей детей и получить реквизиты для перевода денег можно на сайте Думского управления мусульман Татарстана.